El fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina de un primer piso de un bloque ubicado en la avenida de Maracena.

Una joven de 24 años y dos menores de 6 y 4 años han resultado afectados este martes por inhalación de humo y evacuados a un hospital debido a un incendio registrado en una vivienda de Granada.

El suceso se ha producido en el primer piso de un bloque ubicado en la avenida de Maracena sobre las 15.25 de esta tarde.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de la capital, además de efectivos policiales y sanitarios, que han evacuado a los afectados al Hospital Materno Infantil del Virgen de las Nieves, según ha informado Elena Trigo del 112 de Andalucía.