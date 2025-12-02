Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía

Una joven de 24 años y dos niños de 6 y 4 años resultan intoxicados en un incendio en una vivienda de Granada

Una mujer de 24 años y dos niños menores hospitalizadas por inhalación de humo en Granada
Un camión de Bomberos de Granada y una ambulancia112 Andalucía

  • Una joven de 24 años y dos menores de 6 y 4 años han resultado afectados este martes por inhalación de humo 

  • El fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina de un primer piso de un bloque ubicado en la avenida de Maracena.

Compartir

Una joven de 24 años y dos menores de 6 y 4 años han resultado afectados este martes por inhalación de humo y evacuados a un hospital debido a un incendio registrado en una vivienda de Granada.

El suceso se ha producido en el primer piso de un bloque ubicado en la avenida de Maracena sobre las 15.25 de esta tarde.

El fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina de un primer piso de un bloque ubicado en la avenida de Maracena.

PUEDE INTERESARTE

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de la capital, además de efectivos policiales y sanitarios, que han evacuado a los afectados al Hospital Materno Infantil del Virgen de las Nieves, según ha informado Elena Trigo del 112 de Andalucía.

Temas