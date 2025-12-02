Claudia Barraso 02 DIC 2025 - 19:51h.

La Guardia Civil continúa buscando a cuatro encapuchados que atracaron a punta de pistola un supermercado de Beniel, cerca del límite de la provincia de Alicante. Del local se llevaron dos cajas registradoras que metieron en un coche que también robaron momentos antes de entrar en el supermercado.

Los hechos ocurrieron en torno a la una y cuarto de la mañana. El establecimiento donde entraron los ladrones está situado cerca de la avenida del Reino Unido. Es una tienda que abre las 24 horas del día. Durante la madrugada, entraron cuatro hombres con capucha y pistola en mano. Su objetivo era hacerse con el dinero que tenían en la casa. Algunas fuentes cercanas al caso han explicado al medio ‘La opinión de Murcia’, detallan que apuntaron a una de las empleadas en la cabeza.

“En 45 segundos se lo llevaron todo. No sabemos si eran profesionales, pero seguro que más de una vez han tenido que hacer algo así”, explican algunos testigos al medio de Murcia. Lo único bueno de todo este suceso, es que no ha habido que lamentar heridos, ni la empleada a la que apuntaron con una pistola en la cabeza. Cuando salieron del establecimiento con las dos cajas, salieron y se montaron rápidamente en un vehículo, dirección Zeneta.

Siguen buscando el coche y a los ladrones

Cuando los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos, se dirigieron hacia donde los ladrones habían huido. El coche que buscaban era un Renault Kadjar de color blanco, el cual todavía no han encontrado los agentes. No descartan encontrar el coche abandonado sin rastro de los propietarios, ya que explican que suele ser el modus operandi de muchos de estas bandas. El material con el que cuentan son las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y las zonas cercanas.