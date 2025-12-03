El pleno del ayuntamiento de Peñaflor llevó la propuesta de eliminar la calle dedicada a Juan Carlos I y sus 11 concejales votaron a favor

Peñaflor, un pueblo a 80 kilómetros de Sevilla, ha decidido retirar el nombre del rey Juan Carlos a una de las calles principales del municipio. La decisión ha sido votada por unanimidad todos los partidos políticos representados por sus 11 concejales. La vía volverá a llamarse 'Largo', como los vecinos la conocen desde siempre, aseguran desde el consistorio y subrayan que este cambio no responde a una motivación política. Una información de la periodista Lídice Benito.

La propuesta fue presentada por Izquierda Unida fue respaldada de forma conjunta por PSOE y PP, en un consenso político poco habitual sobre la recuperación del nombre que tenía la calle de Peñaflor en boca de sus poco más de 3.500 vecinos que seguirán llamándola 'Largo', como siempre la han conocido. Han negado que este cambio tenga un significado ideológico y solo hablan de una restauración de la tradición.

No todos están contentos en Peñaflor por la eliminación de la calle Juan Carlos I

Algunos vecinos, sin embargo, han criticado que los políticos no hayan contado con ellos para tomar esta decisión y lamentan que este cambio pueda provocar confusión con las direcciones y los documentos.

La calle del pueblo sevillano se llamó así hasta 1979, cuando el primer Ayuntamiento de la democracia decidió renombrarla como Juan Carlos I; ahora, la Asociación Amigos de Peñaflor ha impulsado la iniciativa que recupera la tradición de la vía de Peñaflor, que a pesar del intento oficial que ha durado 49 años, la gente nunca le llamó con el nombre del emérito.