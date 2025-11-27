Juan Carlos I no tiene remordimientos aunque confía en que los españoles le perdonen y ve a Felipe VI un "buen rey"

El motivo por el que el rey emérito Juan Carlos I no puede pernoctar en Zarzuela

Juan Carlos I, quien fuera rey durante casi cuatro décadas en España, ha ofrecido una entrevista a la cadena francesa 'France 3' en su exilio en Abu Dabi con motivo de la reciente publicación en Francia de 'Reconciliación', sus memorias, en la que ha repasado su vida, empezando por su llegada a España, su relación con Franco pasando por la Transición y terminando por su abdicación y exilio.

En la entrevista, realizada por Stéphane Bern y bajo el título 'Juan Carlos I: Las confidencias de un rey en desgracia', el rey emérito defiende su legado y en particular la Constitución de 1978, que asegura que es el logro del que se siente más orgulloso, y también reconoce una vez más su añoranza por España, pese a viajar una vez al mes para las regatas, y su deseo de regresar.

Todos los hombres comenten errores

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia. Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho", dijo el monarca al hacer balance de los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014), con motivo de la publicación en Francia a principios de mes de su libro de memorias 'Reconciliación'.

El rey emérito reivindicó una vez más su paternidad de la Constitución española, su papel clave en la Transición democrática, su relación con Francisco Franco, con su hijo Felipe VI, con su padre Juan de Borbón y otros personajes históricos, y respondió de forma telegráfica a las preguntas sobre los escándalos económicos y amorosos que salpicaron la última parte de su reinado.

"Todos los hombres comenten errores y todo el mundo los comete", se justificó, pero preguntado por el periodista franco-luxemburgués especializado en Historia, realeza y patrimonio Stéphane Bern, sobre si se arrepentía de algo, Juan Carlos I respondió con un escueto "no".

"¿Y remordimientos?", continuó el también director del programa 'Secretos de la Historia', cuyo último capitulo se titula 'Juan Carlos, ¡Gloria y Exilio!' y también se emitió este miércoles, el rey emérito aseguró: "No, intento no tener ninguno". Cuestionado a renglón seguido sobre "si tuviera que volver a hacerlo, ¿tendría más cuidado?", Juan Carlos I declaró: "Sí, naturalmente".

Su relación con el rey Felipe VI y cómo afrontó su abdicación

Desde Abu Dabi, donde se grabó al entrevista, Juan Carlos I dijo que su mayor deseo es que su hijo, Felipe VI, al que calificó de "buen rey" y con el que mantiene "muy buena" relación, tenga "éxito y que España esté bien gobernada", pero indicó que está en "un momento muy difícil" por la situación política internacional y "hay que apoyarlo".

Aseguró que mantienen una relación "muy buena" y que se comunica con él. Admitió, no obstante, que le gustaría "verle más y con más frecuencia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía".

Volviendo a su abdicación el 18 de junio de 2014, el monarca consideró que fue la mejor solución por sus limitaciones físicas -"No me imagino, sobre todo en España, a un rey con muletas"- y por su convencimiento de que "siempre es mejor tener un rey más joven".

Sobre su marcha a Abu Dabi, en agosto de 2020, explicó que se trataba de dejar a su hijo "libre" y "tranquilo para hacer su trabajo y reinar", ya que si hubiese seguido en España, cree que "quizás podría haber sido un estorbo".

Franco conocía sus ambiciones democráticas

Juan Carlos I reveló en la entrevista que Francisco Franco conocía sus ambiciones democráticas y que cuando le preguntó si le ayudaría para el futuro, el dictador le respondió que tendría que hacerlo él y que lo único que le pidió en su lecho de muerte fue mantener la unidad de España.

Preguntado sobre si en algún momento sintió ser objeto de rivalidades entre Franco y su padre, Juan de Borbón, el rey emérito respondió: "Sí, a veces, tenía la impresión de ser como una pelota de pimpón".

Y confesó que sintió que traicionaba a su padre cuando aceptó ser rey, pero de Juan de Borbón destacó que fue "un consejero fantástico y un amigo después", en su edad adulta. "Lo quise muchísimo, y tengo una sensación de que me ha acompañado desde entonces", añadió.

De ese período final del franquismo, el soberano develó que el dictador chileno Ausgusto Pinochet le pidió seguir "como Franco" cuando este falleció, pero que él hizo "lo que los españoles verdaderamente querían".

"Nunca dudé" durante la Transición

"Con la Constitución di los poderes al pueblo, al Congreso", ha señalado. En este sentido, cuestionado sobre si no sintió la necesidad de reservarse algunos poderes, Juan Carlos I ha respondido tajante que "uno hace una democracia o no la hace". Al hilo, ha resaltado que también fue "valiente" la decisión de legalizar el Partido Comunista y ha recordado su relación con su líder, Santiago Carrillo, "un verdadero amigo y un verdadero colaborador".

"Nunca dudé" durante la Transición, afirmó Juan Carlos I, quien aseguró que lo importante durante ese periodo fue "no tener miedo", "avanzar y ser valiente".

En ese camino hacía la democracia tuvo una alusión especial para el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, quien le ayudó "mucho" con un discurso en el que decía "que había que abrirse al futuro", así como al que fuera presidente de las Cortes (1975-1977), Torcuato Fernández-Miranda, y el presidente del Gobierno (1976–1981), Adolfo Suárez. No tenían "un plan", dijo, pero juntos intentaron "hacer bien las cosas".

El 23F

El que fuera monarca también ha sido preguntado por uno de los momentos clave de su reinado: el golpe de Estado del 23F. Respecto a esta cuestión, ha considerado que el hecho de que hubiera recibido formación militar en los tres ejércitos hizo que tuviera una "autoridad moral sobre los militares". "Gracias a Dios todo salió bien", ha añadido.

"No había autoridad civil. Entonces lo pude hacer militarmente (...). Porque realmente tenía autoridad moral sobre los militares. Siempre estuve cerca de ellos y realmente veían en mí a un líder", dijo sobre su orden de defender el orden constitucional.

¿Volverá a España?

En cuanto a la posibilidad de regresar, ha dicho que se encuentra bien en Abu Dabi y que no sabe lo que ocurrirá en los próximos meses o años. "Dependerá de la situación y del momento", ha reconocido. Sin embargo, el rey emérito deja la puerta abierta a una posible vuelta a España.