La custodia de la menor se le había retirado a los padres por desnutrición y suciedad

La menor está ya con una familia de acogida de urgencia

Una niña de dos años, cuya custodia ha sido retirada a los padres, ha dado positivo en cocaína en un chequeo médico en un hospital de Málaga. La menor está ya con una familia de acogida de urgencia.

A los padres de la niña de dos años se les retiró la custodia por “negligencia y riesgos”, al considerar los técnicos que la niña estaba en situación de carencia alimentaria, vivía en un ambiente insalubre y estaba falta de atención.

Así, la Junta de Andalucía ha decretado el desamparo provisional de la menor, que ha sido entregada a una familia de acogida de urgencia, según informa el diario Sur.

La familia de acogida la lleva a un chequeo en el Hospital

Tras un chequeo médico en el Hospital Materno-Infantil, donde la familia de acogida llevó a la niña, los facultativos detectaron que tenía restos de estupefacientes en el cuerpo.

De los hechos se ha dado cuenta a la Policía Nacional, concretamente a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Torremolinos, que mantiene una investigación abierta, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.