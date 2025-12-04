Logo de telecincotelecinco
Una niña de dos años da positivo en cocaína tras un chequeo en un hospital de Málaga

Hospital Materno Infantil de Málaga
Hospital Materno Infantil de Málaga. Europa Press

  • La custodia de la menor se le había retirado a los padres por desnutrición y suciedad

  • La menor está ya con una familia de acogida de urgencia

Una niña de dos años, cuya custodia ha sido retirada a los padres, ha dado positivo en cocaína en un chequeo médico en un hospital de Málaga. La menor está ya con una familia de acogida de urgencia.

A los padres de la niña de dos años se les retiró la custodia por “negligencia y riesgos”, al considerar los técnicos que la niña estaba en situación de carencia alimentaria, vivía en un ambiente insalubre y estaba falta de atención.

Así, la Junta de Andalucía ha decretado el desamparo provisional de la menor, que ha sido entregada a una familia de acogida de urgencia, según informa el diario Sur.

La familia de acogida la lleva a un chequeo en el Hospital

Tras un chequeo médico en el Hospital Materno-Infantil, donde la familia de acogida llevó a la niña, los facultativos detectaron que tenía restos de estupefacientes en el cuerpo.

De los hechos se ha dado cuenta a la Policía Nacional, concretamente a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Torremolinos, que mantiene una investigación abierta, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

