Iván Sevilla 27 DIC 2025 - 12:49h.

Unos pescadores de Málaga encontraron el cuerpo sin vida a las 8:30 horas de este 27 de diciembre

La Policía Nacional ha abierto una investigación y está pendiente del resultado de la autopsia a la víctima

MálagaLa Policía Nacional está investigando el hallazgo de una mujer de 60 años muerta que ha sido encontrada este 27 de diciembre en la playa de la Malagueta en Málaga capital.

Según fuentes policiales, el cuerpo sin vida de la víctima lo han localizado unos pescadores que pasaban por la zona costera, concretamente a las 8:30 horas. Entonces han llamado al 112.

Hasta el lugar donde estaba el cadáver, a la altura del espigón de la Virgen del Carmen de los Submarinistas se han movilizado efectivos sanitarios, quienes han confirmado el fallecimiento.

Pendientes de la autopsia

Los agentes también desplazados hasta allí han abierto una investigación para tratar de averiguar qué le ha ocurrido a la mujer. Están pendientes de los resultados de la autopsia que se le practicará.

No han trasladado si presentaba aparentes signos de violencia o no. El hallazgo entre la orilla y el mar resulta extraño al no encontrarnos en temporada de baño ni de verano.

Sin que se tengan más datos por el momento, esta jornada la ciudad de la Costa del Sol se mantiene en aviso amarillo por fenómenos costeros y lluvias, con posibilidad de tormentas.