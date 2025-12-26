Un hombre de 57 años ha sido encontrado muerto en Mourente tras presuntamente explotar un microondas en su casa el día de Navidad

Un hombre de 57 años ha sido localizado sin vida en la mañana de este viernes en la parroquia pontevedresa de Mourente. El hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de Condesa, según fuentes locales.

El descubrimiento se produjo después de que un vecino alertara sobre la situación. Al llegar a la casa alrededor de las 11:00 horas, notó que una de las ventanas de la vivienda presentaba signos de haber sido quemada y, tras contactar con familiares para acceder al inmueble, encontró el cadáver.

El cadáver estaba calcinado, aparentemente como consecuencia de una electrocución, según las fuentes locales. La investigación contempla la hipótesis de que la muerte se debió a la explosión de un microondas la tarde de Navidad, ya que varios vecinos aseguraron haber visto una ráfaga de luz proveniente de la vivienda alrededor de las 20:30 horas.

Todos los indicios apuntan a una muerte accidental

Tras recibir el aviso del vecino, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, se desplazaron inmediatamente al lugar. La investigación ha quedado a cargo de la Policía Nacional, aunque todos los indicios apuntan a que se trata de una muerte accidental.