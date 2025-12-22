Claudia Barraso 22 DIC 2025 - 16:53h.

Los servicios de emergencia de Galicia han encontrado un cadáver de una mujer en un lavandero en O Pozo, Pontevedra

Marín, un municipio de Pontevedra, está de luto tras el inesperado fallecimiento de una mujer. Los hechos han tenido lugar durante la mañana de este lunes en O Pozo. Los vecinos se han quedado conmocionados tras enterarse de este fallecimiento.

La mujer, de la cual no han confirmado su identidad ni su edad, fue encontrada muerta en un lavandero del municipio. Apareció ahogada en el lugar en la parroquia de San Tomé de Piñeiro.

La información ha sido trasladada por los servicios de emergencia a través de la red social ‘X’. A través de un comunicado, trasladaron que encontraron el cadáver de una mujer en el lavadero. Los sanitarios tampoco han confirmado qué edad tenía la víctima, pero sí han recibido la ayuda de la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos de Pontevedra, que han recuperado su cuerpo ya sin vida.

Un familiar de la víctima dio el aviso

Los sanitarios han informado de que un familiar de la víctima fue quien dio la voz de alarma sobre la 13:30 del mediodía, indicando que la mujer se encontraba en un lugar accesible. Hasta el lugar se desplazaron un dispositivo de emergencias, efectivos de la Policía Nacional, Local y los Bomberos de Pontevedra.