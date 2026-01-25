El fragmento de carril roto en Adamuz estaba soldado a otro mucho más viejo: "Adif piensa que era del 1989"

Óscar Puente afirma que el carril donde descarriló el Iryo es nuevo, fabricado en 2023 e instalado en 2025

La primera imagen del fragmento de carril roto en Adamuz, sale a la luz. La fecha de fabricación es de 2023 cuando se remodeló este tramo, pero estaba unido por una soldadura a otro carril más antiguo, posiblemente de 1989, hace 36 años. Así lo confirma Informativos Telecinco el Ministerio de Transportes.

"Estaba soldado a un carril anterior. Adif piensa que era del 89, pero no se puede corroborar porque en aquel momento Adif no existía. Sí se investigan los dos lados. La CIAF se ha llevado un metro de muestra de ambos lados", explican fuentes del Ministerio.

Por tanto, la obra de renovación mezcló materiales nuevos y viejos, pero ¿pudo eso influir en el accidente? "Tener carriles ya con cierto desgaste, ciertas deformaciones que quieras que no, pues contribuyen a no dar más estabilidad al ferrocarril", explica Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Pide una investigación independiente

"Un carril antiguo no tiene ningún problema, puede seguir funcionando perfectamente, eso sí, pasando las máquinas de supervisión, de revisión, para ver si está en perfecto estado". ArcelorMittal, la fabricante asegura que el acero pasa rigurosas pruebas de calidad y pide una investigación independiente para que no haya especulaciones. "Nada que ver si hay un defecto de fabricación, cosa que cuesta un poco creer".

Cualquier fisura en una vía se puede grabar por defectos en el balasto. Son estas piedras que dan estabilidad a la vía. Hubo 13 bateos de ese material en 2025. "Cuando se empezó, efectivamente, el área Solo con 12 trenes y pasaba todos los días.

Esto es por falta de mantenimiento en general. Imprescindibles también las inspecciones de la vía. "Pues habrá que pasarla cada semana para que esto no se nos vuelva a producir en otro punto de la red". En Adamuz, las últimas se hicieron en noviembre.