El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este domingo que el carril roto por el que se produjo el descarrilamiento del Iryo en Adamuz es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025, y además cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

Puente concreta en un mensaje en su cuenta de X que el carril tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.

"De nuevo un bulo como una catedral"

El ministro responde de esta forma a una información que publica este domingo el diario 'El Mundo' en la que se afirma que el punto de la vía en el que el pasado domingo empezó a descarrilar el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, es un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989.

"De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación", indica Puente.

El ministro asegura que "el carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo", en concreto el número 312592Y101, fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025.

"¡DEJEN DE DESINFORMAR! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades", concluye Puente.

A continuación, en otro mensaje unos minutos después, el ministro detalla que el carril "tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante".

Y añade que todos los carriles de Arcelor Mital llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean.

El PP acusa a Puente de mentir

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este domingo al ministro de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que provocó el fallecimiento de 45 personas, por lo que ha exigido su dimisión inmediata.

"Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió", ha añadido en una rueda de prensa en la sede del PP.

Sánchez defiende la gestión de Puente

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro en su gestión del accidente ferroviario y ha destacado la "respuesta unitaria, leal y eficaz" del Ejecutivo ante esta tragedia.

"Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha afirmado el presidente del Gobierno en un acto de campaña en Huesca junto con Pilar Alegría.