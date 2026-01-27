El homenaje de Estado ha sido suspendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras generar división de opiniones y múltiples críticas entre los afectados

La última hora de los accidentes ferroviarios en España, en directo

Compartir







Controversia alrededor del homenaje de Estado a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que iba a celebrarse el próximo sábado. El Gobierno lo suspendió alegando que los familiares preferían posponerlo, pero distintos afectados lo desmienten y muestran su enfado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que culpan del accidente.

“No pueden decir que es que ahora a las víctimas no nos viene bien la fecha. Fecha no hay ninguna fecha buena nunca jamás para algo así. Con lo cual, no queremos es tener la presencia de la gente del Gobierno allí”, cuenta Javier Palacios, quien en el accidente ha perdido a su cuñado Agustín, expresando una opinión que más de un afectado comparte.

PUEDE INTERESARTE La CIAF apunta a la rotura de la soldadura como principal causa del accidente de Adamuz y Adif defiende que los arreglos seguían la normativa

“En el grupo en el que estamos, nadie ha hablado de este acto ni de que se haya puesto en contacto, ni de que lo necesitemos. Nadie está pendiente de esto en estos momentos”, añade, por su parte, Mario Samper, portavoz de la ‘Comunidad de Afectados del Tren Alvia’, en declaraciones a las cámaras de Informativos Telecinco.

División y enfado alrededor del funeral de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz

Por su parte, todavía convaleciente, Francisco, pasajero que viajaba en el Alvia, cree que el funeral de Estado de este sábado aplazado por el Gobierno ha sido demasiado precipitado: "Alguien al que se le ha muerto alguien hace un par de semanas no está para este tipo de cosas", señala.

PUEDE INTERESARTE 782 roturas en las vías desde 2020: la de Adamuz no hizo saltar ni la alarma amarilla

Por otro lado, y en paralelo, otros afectados como Fidel, quien perdió a su madre Nati, rechaza en una carta el carácter del funeral: “No nos sentimos representados por la celebración de un funeral de Estado laico. ¡No necesitamos fotografías ni discursos!”, denuncia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El homenaje que no se pospone, no obstante es la misa funeral de este jueves en Huelva, a la que acudirán los reyes, Felipe y Letizia. Desde el Partido Popular, además, han confirmado que también irá su líder, Alberto Núñez Feijóo, y confían en que no acuda nadie del Gobierno, especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Verle en Huelva sería una preocupación”, ha subrayado Juan Bravo, vicesecretario general de economía del PP.

La misa funeral, en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva

En esa línea, la propia alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha señalado que "siempre" han manifestado desde el Ayuntamiento que el funeral por las víctimas "debía ser religioso" y "abierto al público para que todas las personas que lo desean puedan asistir a acompañar a los familiares", por lo que van a colaborar con el Obispado y la Diputación para la celebración de la misa, que cambia de lugar al Palacio de Deportes Carolina Marín.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Nosotros entendemos que este funeral es el que deben de tener las víctimas y así se lo manifestamos al Gobierno desde el principio", expresó la primera edil.

Mientras, desde el Gobierno piden ahora que sean las víctimas quienes decidan el homenaje que se merecen: “Dejemos que las víctimas decidan ellos cómo quieren recibir el consuelo, sin utilización política de ningún tipo”.