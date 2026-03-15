El hallazgo del anillo de Francisca Cadenas, clave para identificar sus restos

Las autoridades han encontrado un anillo de Francisca entre los restos en casa de los dos hermanos detenidos

La autopsia de Francisca Cadenas revela que fue asesinada a golpes y descuartizada: la UCO apunta a una motivación sexual

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BadajozEl titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decretaba este sábado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, desaparecida en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017.

Las diligencias previas se siguen en el Tribunal de Instancia por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La investigación

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

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Como señala el periodista Nacho Abad en su cuenta de Youtube, el hermano menor de los detenidos confesaba ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y exculpaba a su hermano. 'El Juli' se derrumbó y admitió los hechos: "Sí, es Francisca Cadenas. La maté yo de un golpe". Además, el detenido exculpó a su hermano, quien aseguró que no era conocedor de lo ocurrido: "Mi hermano no sabía nada del fallecimiento".

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El anillo de Francisca

Otra de las novedades del caso, según el propio Abad, es el hallazgo de un elemento clave a la hora de identificar los restos de Francisca: "Cuando Francisca Cadenas desaparece, a los hijos les preguntan cómo va vestida, qué lleva encima, si tiene algún tatuaje para ser identificada, qué objetos llevaba encima, si lleva reloj, collar, anillo...", comienza explicando el periodista.

"Llevaba un anillo, no sé si es el anillo de boda, pero llevaba un anillo y y no se lo quitaron. Y el anillo ha aparecido, lo tenía puesto, y será un anillo que ahora mismo conste como una prueba, pero que con el tiempo la Guardia Civil acabará entregando a la familia ".

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La abogada de la familia de Francisca Cadenas: "Me dejaré la piel para que se haga justicia"

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha asegurado que se dejará la piel "para que se haga justicia" en el caso de esta vecina de Hornachos (Badajoz) cuyos restos han aparecido en la casa de unos vecinos tras casi nueve años desaparecida.

Guerrero, en declaraciones a los medios desde Hornachos, ha señalado que aún pesa el secreto de actuaciones sobre esta causa y que hasta que no se levante no podrá diseñar la estrategia de acusación.

"En este momento lo que tenemos son unos huesos que han aparecido en una casa, los huesos de Francisca han aparecido en una casa y yo, como acusación particular, me dejaré la piel para que se haga justicia", ha aseverado.

Así, y aunque ha indicado que desconoce "por completo" lo que hay en esa causa, ha asegurado que tiene claro es que si la UCO pasó a los hermanos de testigos a investigados y, posteriormente, los detuvo, es porque hay "material suficiente como para poder sostener una buena acusación y en un momento dado poder llegar a una condena". "No os quepa la menor duda de que, si hay posibilidades, así va a ser", ha asegurado.