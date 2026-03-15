La familia de Francisca Cadenas pide justicia por su muerte: "No ha sido nada fácil"

Hornachos, entre el dolor y la incredulidad, muestra su apoyo a la familia de Francisca Cadenas, brutalmente asesinada hace nueve años

Compartir







HornachosEl hijo de Francisca Cadenas, José Antonio Meneses Cadenas, ha pedido este domingo que “se haga justicia” por la muerte de su madre, desaparecida en 2017 en Hornachos (Badajoz) y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en casa de dos hermanos vecinos, y ha llamado a la reflexión de los medios de comunicación.

PUEDE INTERESARTE Hornachos, un pueblo indignado por el crimen de Francisca Cadenas

Durante la concentración celebrada esta tarde en el municipio en memoria de su madre, ha asegurado que “no ha sido nada fácil” convivir durante nueve años con la incertidumbre y los responsables de su muerte.

La familia de Francisca Cadenas pide justicia

Ha trasladado su agradecimiento hacia la localidad de Hornachos por su “persistir y nunca desistir” para encontrar a su madre y también a la Guardia Civil. “No tendremos vida para agradecer el trabajo que hacéis y que mi madre pueda descansar”, ha dicho. Ha pedido una reflexión a los medios de comunicación y les ha preguntado que “si hubiera sido su madre, su hermana o su novia, si les gustaría que se filtraran determinadas diligencias o fotografías”.

PUEDE INTERESARTE Prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

También se la ha solicitado al abogado de uno de los dos hermanos detenidos por la muerte de su madre, José Duarte, por el “daño que está haciendo a la familia” con “los comentarios” vertidos en los medios de comunicación. Y a los vecinos de Hornachos les ha reclamado que le ayuden a él, a su padre y hermanos a “levantarnos cuando no podamos más porque el proceso que nos queda es largo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ingreso en prisión de los dos hermanos

Precisamente, durante la tarde del pasado sábado 14 de marzo el juez al frente de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Intendencia de Villafranca de los Barros enviaba a prisión provisional a Julián y Manuel G. S., los dos hermanos acusados de la muerte de Francisca Cadenas. Los hermanos han pasado ya su primera noche en la cárcel de Badajoz y, mientras, la indignación de los vecinos de la localidad extremeña va en aumento.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, avanzaba durante la mañana de este sábado que iba a pedir al juez prisión provisional para los dos detenidos presuntamente relacionados con la muerte de esta vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Yo, como acusación particular, lo que voy a interesar es el ingreso en prisión provisional de los dos, puesto que lo que tenemos a día de hoy son unos restos que han aparecido en una casa", señalaba Guerrero a su llegada este sábado al Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros, donde los detenidos han pasado a disposición judicial.

Según ha dicho, en esta fase procesal, le "parecería muy prematuro el no pensar que puedan entrar los dos en prisión provisional, ha considerado la abogada de la familia, quien ha aludido a que puede existir un riesgo de fuga "evidente", así como de destrucción de pruebas.

La llegada de los hermanos al juzgado

Los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas llegaban al juzgado de Villafranca sobre las 12,30 horas de este pasado sábado en un coche escoltado por la Guardia Civil que ha entrado directamente por el garaje de los juzgados, bajo una gran presencial política y entre gritos de "asesinos" del centenar de personas que se han congregados en los alrededores.

La declaración ante el juez de los dos detenidos viene precedida de la confesión ante la Guardia Civil del menor de los dos hermanos, quien este pasado viernes admitió ser el autor del crimen de Francisca Cadenas, y exculpó a su hermano mayor, también detenido, según informaron fuentes de la investigación.

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

La autopsia de Francisca

La autopsia preliminar de Francisca Cadenas, la mujer cuyos restos se encontraron esta semana, nueve años después de su desaparición, apunta a que la mujer murió tras sufrir una fuerte agresión. Los primeros análisis forenses indican que la víctima recibió numerosos golpes antes de fallecer y que después habría sido descuartizada.

Según ha adelantado Prensa Ibérica, el estudio de los restos óseos muestra múltiples traumatismos en el cráneo, además de fracturas en la cara y el torso. En la autopsia también se han detectado varias costillas rotas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión violenta.

El informe forense también ha identificado una fractura en el hueso hioides, situado en la zona del cuello. Este tipo de lesión suele aparecer en casos de traumatismo en la laringe y puede ser compatible con un intento de estrangulamiento.

Una posible motivación sexual

Según las conclusiones preliminares, el conjunto de lesiones detectadas en el cuerpo de Francisca habría sido determinante en su muerte. Los especialistas consideran que la suma de esos golpes y traumatismos explicarían el fallecimiento.

La investigación continúa abierta para determinar con mayor precisión cómo se produjo el crimen y qué ocurrió después con el cuerpo de la víctima. Por el momento, las primeras hipótesis de la UCO apuntan a que el crimen podría tener una motivación sexual.