El director de cine llega a los Premios Oscar 2026 con dos nominaciones a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

La campaña de amor y odio contra Oliver Laxe, un director con más reconocimiento en Hollywood que en su propio país

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En plena cuenta atrás para los Premios Oscar 2026, Oliver Laxe se ha convertido en una de las figuras españolas más sonadas de la carrera hacia la gran noche del cine. Su película 'Sirat', nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, lo sitúa como uno de los protagonistas de la gala de Hollywood, incluso después de haberse quedado sin los grandes galardones en los Goya.

El director ha llamado la atención por justamente lo contrario: no llamar la atención. Es un autor reservado y de lo más hermético en lo que respecta a su privacidad, especialmente cuando se trata de su vida sentimental.

El recorrido de 'Sirat' no ha pasado desapercibido. La película ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025 y obtuvo 11 nominaciones a los Premios Goya, aunque finalmente se llevó seis galardones técnicos y se quedó sin los premios principales como Mejor Película o Mejor Dirección.

Este resultado no ha impedido que el director llegue a los Oscar como uno de los nombres españoles del año. Pero si algo define a Laxe fuera del cine es su discreción. A diferencia de otros directores de su generación, apenas existen noticias sobre su vida sentimental más allá de pequeñas pinceladas, exparejas y declaraciones puntuales.

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Su relación y ruptura con Nadia Acimi y sus palabras sobre la familia

Actualmente, el guionista ha confesado que está soltero y buscando pareja, aunque "el radar está bastante estropeado", reveló en su paso por 'La Revuelta'. Sin embargo, durante más de cinco años mantuvo una relación con la mujer que todavía considera parte de su "familia".

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Se trata de Nadia Acimi, una persona muy cercana a él tanto personalmente como profesionalmente ya que es la encargada del diseño de vestuario de todas las películas de Laxe, desde 'Mimosas' hasta 'Sirat'. A pesar de su ruptura, han continuado juntos en el ámbito laboral, manteniendo su vida amorosa en un segundo plano.

En 'Sirat', Acimi también se encargó de un papel fundamental: el casting. "Ella es raver. Fue de rave en rave, con su camión, y hay unos vídeos increíbles en medio del dancefloor, hablando de la peli a la gente. No se hace así porque supone buscar una aguja en un pajar. Hemos buscado más verdad que a los actores innatos. Hemos querido ser fieles a esa cultura", comentaba Laxe a la edición española de 'Vogue' sobre el proceso para elegir al elenco de su película.

Lo cierto es que el actor casi nunca se ha sincerado sobre el amor, pero cuando lo ha hecho, sus palabras han dado que hablar, entre otras, las que pronunció en junio del año pasado a 'ABC' sobre formar una familia. "El hecho de no haber logrado todavía construir una familia es la manera que tiene la vida de decirme que me queda mucho camino", subrayó.