Elecciones Castilla y León: abren los colegios electorales para 2.097.768 electores llamados a votar
El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768, la mayor parte en Valladolid y en León
Los candidatos a la Junta de Castilla y León y su jornada de reflexión: desde paseos en familia hasta fútbol y chándal
Castilla y LeónCastilla y León celebra este domingo, 15 de marzo, elecciones autonómicas, las segundas en solitario que, a diferencia de lo que ocurrió en febrero de 2022, en esta ocasión tendrán lugar cuando toca, es decir, tras agotar plenamente la legislatura.
La comunidad abre las urnas este domingo, en el que 2.097.768 castellanoleoneses pueden ejercer su derecho al voto para elegir a 82 procuradores y con ello al que será su presidente los próximos cuatro años.
La tradición histórica prevalece en CyL que elige 'procuradores' y no 'diputados'
Castilla y León celebra este domingo, 15 de marzo, las elecciones autonómicas para elegir a los 82 parlamentarios que conformarán la XII Legislatura que son denominados "procuradores" y no "diputados", como en el resto de los parlamentos.
Esta particularidad se debe a que en Castilla y León prevale la tradición histórica de las antiguas Cortes de Castilla, donde los representantes designados por las ciudades y por villas recibían el nombre de procurador.
Por ello, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León adoptó la denominación tradicional de "procurador" para diferenciarla del término "diputado" usado en el ámbito nacional desde 1978. "Con ello se pretende vincular nuestra institución con la tradición histórica, al utilizar el mismo término que se reservaba a los representantes de las ciudades en la antigua Corona de Castilla", explican desde el Parlamento.
El dispositivo electoral movilizará a 30.682 personas y habilitará 2.910 locales para 4.470 mesas
El dispositivo electoral para los comicios autonómicos de este 15 de marzo movilizará a 30.692 personas, entre ellas los 13.410 miembros de las mesas electorales que se distribuirán en las 4.470 mesas que se constituirán en un total de 2.910 locales habilitados para ello.
Por provincias, el mayor número de mesas electorales se ubicarán en Valladolid, con 767, seguida de Burgos, con 748; León, con 675; Salamanca, con 633; Zamora, con 368; Ávila, con 354; Palencia, con 341; Segovia, con 327, y Soria, con 257. En cuanto a los locales electorales la mayor parte están ubicados en Salamanca, con 457; seguida de Burgos (428), León (407), Valladolid (354), Ávila y Zamora (286 en cada caso), Segovia (246), Palencia (245) y Soria (201).
Abren los colegios electorales
Los colegios electorales abren sus puertas este domingo a las 9.00 horas en Castilla y León, donde están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses, que podrán ejercer su derecho al voto en las 4.470 mesas dispuestas para las elecciones autonómicas de esta jornada.
Más de 26,46 millones de papeletas, 6,33 millones de sobres y 301 rutas de transporte para facilitar el sufragio en un millar de pueblos están listos para arrancar la jornada electoral, en la que se prevé tiempo nuboso, previsiblemente sin lluvias, y con aumento en general de las temperaturas máximas.
Dispositivo a prueba de ciberataques y apagones
La Junta de Castilla y León ha montado un amplio dispositivo de seguimiento y procesamiento de resultados que se ha reforzado ante ciberataques o apagones, y que cuenta incluso con apoyo de personal del CNI.
La aplicación "Elecciones CyL 2026", habilitada desde el viernes para su descarga tanto para el sistema Android, a través de Google play, como a través de iOS a través de la App Store, permitirá seguir en tiempo real desde el dispositivo móvil los datos de apertura de los colegios electorales, avances de participación, resultados provisionales de escrutinio e información de utilidad sobre la formación de las Cortes de Castilla y León.
Un total de 131 candidaturas de 26 partidos se presenta a estas elecciones
Los partidos políticos y coaliciones han presentado un total de 131 candidaturas por 26 formaciones políticas para las elecciones autonómicas de este domingo de las que nueve concurren en las nueve provincias de Castilla y León, con la particularidad de que el movimiento España Vaciada se presenta así en Palencia y en Salamanca y con las coaliciones provinciales Ahora Decide-España Vaciada, en Zamora, y Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid
Las nueve formaciones políticas que presentan candidaturas en las nueve provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).
Se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo
Según ha informado Correos, en este proceso se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo, un 6,76 por ciento más que en febrero de 2022 cuando se admitieron 47.907. Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202, y en Zamora, 3.861.
En este proceso se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual: 33 en Valladolid, 15 en León, 14 en Zamora, 9 en Salamanca, 8 en Burgos, 5 en Segovia y 4 en Ávila.
2.097.768 personas llamadas a votar
El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 --la población es de 2.398.500--, la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).
Del total de electores, 1.917.546 están censados en España entre los que hay 81.890 nuevos electores respecto a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 con 20.143 incorporaciones en este caso respecto a la cifra de hace cuatro años.