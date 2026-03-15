La tradición histórica prevalece en CyL que elige 'procuradores' y no 'diputados'

Castilla y León celebra este domingo, 15 de marzo, las elecciones autonómicas para elegir a los 82 parlamentarios que conformarán la XII Legislatura que son denominados "procuradores" y no "diputados", como en el resto de los parlamentos.

Esta particularidad se debe a que en Castilla y León prevale la tradición histórica de las antiguas Cortes de Castilla, donde los representantes designados por las ciudades y por villas recibían el nombre de procurador.

Por ello, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León adoptó la denominación tradicional de "procurador" para diferenciarla del término "diputado" usado en el ámbito nacional desde 1978. "Con ello se pretende vincular nuestra institución con la tradición histórica, al utilizar el mismo término que se reservaba a los representantes de las ciudades en la antigua Corona de Castilla", explican desde el Parlamento.