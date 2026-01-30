Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una playa de la costa de Granada

Todavía se siguen investigando los precedentes de este suceso

El cuerpo sin vida de un hombre de algo más de 60 años ha sido recuperado este viernes flotando en la playa de la Joya, en Torrenueva Costa, en Granada.

Según han informado a fuentes policiales, el hombre, que estaba prácticamente desnudo, ha sido rescatado a unos cinco metros de la orilla de la citada playa.

En las labores de rescate han participado efectivos de Protección Civil y los bomberos, además de la Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo

Ha sido sobre las 12:00 horas de este viernes cuando se ha dado aviso del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en la playa de la Joya, aunque se desconoce si su muerte se produjo allí o pudo haber sido arrastrado por la corriente desde otro punto.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, cuyos agentes de la unidad científica se han trasladado también al lugar durante las labores de rescate.