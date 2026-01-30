Cristian y otro joven murieron tras sorprendidos por la avalancha cuando se encontraban esquiando y haciendo snow fuera de pista: la familia, "rota de dolor", pide respeto

Las imágenes de los esquiadores que presenciaron el alud mortal en el que han muerto dos jóvenes en Cerler, Huesca: "Hay gente ahí"

HuescaEl Pirineo aragonés ha vuelto a ser escenario de una tragedia tras un alud que se ha cobrado la vida de dos jóvenes de 25 y 22 años, oriundos de Zaragoza y Guadalajara, respectivamente, en la estación de Cerler, en Benasque. Ambos se encontraban en la zona fuera de pistas practicando esquí y snowboard junto a otras tres personas cuando, de pronto, una avalancha de nieve les sorprendió. Consternados ante lo ocurrido, familiares han pedido “respeto” y “humanidad”, recordando que tras sus vidas hay ahora “personas rotas de dolor”.

En un duro y desgarrador mensaje, Gabriela Lardies, madrastra de Cristian, uno de los dos jóvenes fallecidos, –el zaragozano de 25 años–, ha confirmado su muerte y ha relatado el dolor de toda la familia demandando comprensión, al tiempo en que ha homenajeado al veinteañero agradeciendo “el privilegio” inmenso de haberle conocido.

La despedida a Cristian, uno de los dos jóvenes fallecidos en el alud de Cerler

“Mi hijastro Cristian ha fallecido en el alud de Benasque. Todo al principio ha ocurrido demasiado confuso. Primero nos dijeron que estabas herido y, dentro de la gravedad de la situación, respiramos aliviados que te llevaban en el helicóptero al hospital. Después vinieron horas de espera, de incertidumbre… hasta que nos dijeron, que no eras tú el herido”, empieza a relatar la madrastra en su mensaje, en el que expresa cómo en un primer momento llegaron a tener la esperanza de que el joven estuviese vivo tras el alud.

“Mientras tanto, mirábamos las noticias, buscábamos cualquier dato, cualquier palabra, aferrándonos incluso a la idea de que se hubieran confundido. ‘No será él, nos decíamos’, escribe en su mensaje.

“A diario hablan de muertos y de heridos en las noticias, pero en esta, la del alud en Benasque, se referían a ti, Cristian. Y no queríamos que fueras tú”.

La familia pide respeto ante los mensajes en redes tras la tragedia

“Leí mensajes en redes, no debí hacerlo. Pocos de condolencia. Muchos de crítica, de dureza. Muchos juicios por haberte arriesgado a esquiar fuera de pista. Y sí, nosotros también lo pensamos. Cuántas veces te lo dijimos. Cuántas veces te pedimos que no te expusieras, pero tus 25 años y tus ansias de libertad no escuchaban”, continúa escribiendo la madre de Cristian, quien a continuación llama a la reflexión expresando las motivaciones por las cuales ha querido hacer público su mensaje de despedida.

“Por eso hoy escribo: porque quiero decirle a quien escribe desde el odio, desde el juicio y desprecio que detrás de esa vida hay una familia. Hay un padre, una madre, hermanos, abuelos. Personas rotas de dolor. Aunque solo sea por eso, merecemos respeto. SE TRATA DE HUMANIDAD”, recalca, empleando las mayúsculas para destacarlo aún más.

“Siempre fuiste un alma libre”

Por último, en el resto de su mensaje Gabriela se refiere directamente a su hijastro, recordándole, homenajeándole y dándole las gracias por todo.

“A ti, Cristian, decirte que te quiero. Llegaste a mi vida sin haber salido de mí, pero te quise desde el primer momento. Con tus jerséis imposibles y tu risa. Mi hijo siempre orgulloso de tener tres hermanos. Gracias por querernos, cariño”, escribe.

“Fuiste luz, Cristian, fuiste intensidad. Supimos siempre que eras un alma libre y que vivirías a tu manera. Ahora te veremos en las montañas, en el viento, en los atardeceres, en cada lugar donde se respire naturaleza y belleza. Te llevas una parte de nuestra vida pero nos dejas algo inmenso: el privilegio de haberte conocido”, añade, finalizando su mensaje con un: “Serás eterno. Rezamos por ti. Descansa en paz, mi niño”.

El otro joven fallecido, de 22 años y natural de Guadalajara, no pudo superar la hipotermia

Junto a Cristian, el otro fallecido es un joven de 22 años de Guadalajara que llegó a ser rescatado y trasladado en un helicóptero a un centro hospitalario. Concretamente, ingresó en una UCI del Miguel Servet de Zaragoza con una severa hipotermia. Pese a los intentos por salvarle la vida, posteriormente el Gobierno de Aragón acabaría confirmando también su fallecimiento.

La voz de alerta fue dada por los compañeros de los dos jóvenes arrastrados por la nieve sobre las 12:40 horas del jueves, a través de una llamada al servicio de emergencias del 112 para dar aviso de lo ocurrido, en un punto próximo a la estación invernal de Cerler, según informa la Guardia Civil.

Tras ello, especialistas de los grupos de rescate de la Guardia Civil de Benasque y de otras zonas del Pirineo desplazados a la zona junto a un perro especializado en la búsqueda de cuerpos localizaron rápidamente al joven con signos de una hipotermia grave. Fue después, sobre las 14:00 horas de ese día, cuando un perro guía del Greim de Benasque facilitó la localización del segundo esquiador, Cristian, quien murió pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El alud es ya el quinto que se registra en este invierno en el Pirineo aragonés y, con sus fallecimientos, ya son siete las víctimas mortales registradas por esta causa. Ante ello, las autoridades han insistido en la prudencia, revisando siempre las previsiones meteorológicas y las condiciones de la nieve antes de practicar una actividad de riesgo.