Más de 500 vecinos de Jerez regresan a sus casas y un centenar permanece desalojado

La evolución favorable del caudal del Guadalete, "estabilizado y en descenso" ha llevado a la dirección de la emergencia a levantar esta tarde la prohibición

El caudal del río Guadalete obliga a mantener la evacuación de los 650 vecinos de la zona rural de Jerez, en Cádiz

Compartir







Más de 500 vecinos de Jerez de la Frontera (Cádiz) que fueron desalojados ayer jueves por la crecida del río Guadalete podrán volver hoya sus casas, ya que el caudal del río está en descenso, ha informado la Junta de Andalucía. Informa en el vídeo Lídice Benito.

La evolución favorable del caudal del Guadalete, "estabilizado y en descenso" ha llevado a la dirección de la emergencia a levantar esta tarde la prohibición de acceso a la zona para la mayoría de los núcleos poblacionales desalojados. Así podrán volver a sus casas más de 500 vecinos desalojados de las pedanías de La Corta, El Portal, El Portalillo, La Ina, Lomopardo y la zona alta de Las Pachecas.

PUEDE INTERESARTE El temporal provoca la caída de un techo de escayola en Jerez: hay seis personas heridas

Más de un centenar de vecinos de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas siguen desalojadas debido a que estas zonas están aún anegadas. El alivio que ha supuesto el desembalse de la presa de Bornos, junto con la ausencia de lluvias durante la jornada de este viernes, ha permitido que el caudal del Guadalete esté en descenso y que el riesgo para la población haya disminuido "de forma considerable".

"No obstante, desde la dirección de la emergencia se ha instado a los vecinos a extremar la precaución porque si se cumplen las previsiones meteorológicas para la próxima semana, la situación podría volver a repetirse", indica el comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ello se va a mantener un seguimiento de los niveles de los afluentes y de la seguridad en las puntos poblacionales que se han visto más afectados. El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha un dispositivo de traslado de esos vecinos a sus viviendas a través de autobuses y taxis.

Estas medidas han sido adoptadas tras la última reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la que han asistido la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el secretario general de Interior, David Gil, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Florres.