Un joven agrede sexualmente a una mujer con prácticas sadomasoquistas en Alicante

Los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2021 en el domicilio de la víctima en San Vicente del Raspeig

Seis años de prisión por agredir sexualmente a la cuidadora de los hijos de una amiga en Vícar, Almería

Compartir







San Vicente del RaspeigLa Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para un joven acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Vicente del Raspeig (Alicante) con la que había acordado mantener relaciones sexuales consentidas, aunque posteriormente le obligó a prácticas sadomasoquistas.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2021 en el domicilio de la víctima, en San Vicente del Raspeig (Alicante), donde el joven y la víctima habían acordado tener relaciones consentidas.

La joven le pidió que parase porque estaba sufriendo

Todo comenzó el 5 de marzo de 2021. El joven, mientras estaba con la mujer, llevó a cabo prácticas sadomasoquistas que no habían acordadas previamente, sin el consentimiento y con el rechazo de la víctima, que le pidió varias veces que parara por el dolor que estaba sufriendo.

El juicio está previsto para el próximo jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, a partir de las 10:00 horas.