La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

Trasladaron al herido al Hospital Universitario Regional de Málaga que sufre lesiones de gravedad

MálagaTres personas han sido detenidas por la Policía Nacional por estar involucrados supuestamente en el apuñalamiento de un hombre de 35 años, que ha resultado herido de gravedad, en una zona de ocio nocturno en el distrito este de Málaga capital.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según han informado fuentes policiales.

Dos personas alertaron sobre las 23.30 horas a los servicios sanitarios de que se habían encontrado en la vía pública a un hombre malherido en la calle Bolivia y que podría tener heridas por arma blanca a nivel del tórax.

Continúa con las investigaciones

El centro de emergencia 112 avisó inmediatamente al 061 y a la Policía Nacional, que continúa con las investigaciones para determinar lo ocurrido y detener a todos los posibles implicados.

Los servicios de emergencias trasladaron al herido al Hospital Universitario Regional de Málaga que sufre lesiones de gravedad, según ha informado el 112.