TorremolinosUn hombre ha sido condenado a un año y medio de prisión tras un delito de abandono de una menor, además de a la inhabilitación especial para el ejercicio la patria potestad derechos de guardia, tutela y curatela o acogimiento durante seis años, a la prohibición de aproximarse a la joven a menos de 500 metros y a una indemnización de 5.000 euros por daños morales en Torremolinos.

Los hechos ocurrieron cuando la joven, que ahora ya es mayor de edad, era menor. La niña vivió durante meses en una casa en ruinas que su madre, que se encuentra en situación de rebeldía y no ha podido ser juzgada, había ocupado junto a su pareja, el hombre que ha sido condenado.

La menor vivía en condiciones de insalubridad, sin los elementos básicos ni las condiciones de higiene necesarias. Además, según el testimonio de los vecinos de la zona, la menor pasaba muchas noches al descubierto, en la terraza de la casa ocupada, mientras su madre ejercía la prostitución en el interior. Además, no solo pasaba muchas noches sola, sino que por el día también pasaba una gran cantidad de horas encerrada en la casa, según recoge La Opinión de Málaga.

Una vecina dio aviso a las autoridades

Finalmente, una vecina que veraneaba en la zona dio aviso de la situación a la Policía Local. Al tener conocimiento del caso, los servicios sociales activaron el protocolo y se descubrió que la menor no estaba escolarizada. Una vez a cargo de los servicios sociales, la situación de la menor se normalizó.

Hace unos meses se celebró el juicio contra el hombre, pese a no ser el padre de la menor, al que condenaron tras considerar que pese a no ser su hija omitió el cuidado y la atención a la que estaba obligado por la convivencia.