La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales este miércoles, salvo en Almería

La Junta ha extendido esta medida, en este caso como recomendación, a la universidad

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad presencial lectiva en colegios e institutos en toda la comunidad excepto la provincia de Almería para mañana miércoles debido a la previsión de la llegada de la borrasca Leonardo, por lo que las clases se van a impartir de forma telemática.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones.

Almería, "en evaluación"

Moreno ha precisado que "en este momento" las condiciones climáticas en Almería "no recomiendan que se tengan que suspender las clases porque no hay en principio fuertes precipitaciones ni tampoco fuertes vientos que pudiesen suponer un peligro".

No obstante, ha señalado, esta provincia va a estar "en evaluación" a lo largo de todo el día y podría ser que se incorporase a la suspensión de las clases presenciales.

La Junta ha extendido esta medida, en este caso como recomendación, a la universidad, que según ha recordado Moreno, "tiene autonomía en la organización de su actividad, por lo que serán ellas las que decidan si imparten clases de manera telemática o presencial".