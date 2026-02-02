La borrasca Leonardo trae más nevadas que alcanzarán hasta los 900 metros: la Aemet activa los avisos por lluvias y viento

La borrasca Leonardo se adentra en toda la Península: tormentas, rachas de viento muy fuertes y se activan avisos naranjas y amarillos

Además, una nueva borrasca Leonardo se va a sumar ese tren de borrascas que parece no tener fin. Esta borrasca ya ha dejado muchas incidencias, como en Sevilla, donde medio millar de personas se han quedado sin suministro eléctrico.

Es una borrasca estacionaria y aquí está el quid de la cuestión. Se va a quedar con nosotros desde el miércoles hasta por lo menos el viernes y mucha precaución, sobre todo de cara a este miércoles. Ya estamos bajo aviso rojo en Grazalema, en la provincia de Cádiz. Aquí se esperan acumulaciones de entre 200 y 250 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas.

Habrá lluvias torrenciales, pero no solamente lloverá con fuerza en el sur del país. También se acumularán muchos litros de agua al oeste del país, donde esperamos acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado, sobre todo en puntos de Galicia, e incluso en el centro peninsular podríamos acumular más de 100 litros por metro cuadrado desde mañana martes hasta por lo menos el.

La nieve podrá superar los 900 metros

Domingo de esta semana y todo debido a esa borrasca, Leonardo. Pero es que además, por encima de los 900 metros, esperamos nevadas copiosas, sobre todo en zonas del centro, norte y este del país, acumulaciones que podrán rebasar hasta los 45 cm en zonas de montaña por encima de los 1000 m en la mitad norte y este del país.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes que afectarán al tercio sur peninsular y a puntos del oeste desde el miércoles y al menos hasta el jueves a consecuencia de una extensa borrasca denominada 'Leonardo', según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Leonardo es la sexta borrasca de gran impacto de 2026. En comparación, España registró cuatro borrascas en enero de 2025, ninguna en febrero, y un total de seis entre marzo y la primera mitad de abril. AEMET ha indicado en un aviso que se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas.