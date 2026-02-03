La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta con avisos naranjas y rojos

La borrasca Leonardo activa las alertas por nieve en estas zonas de Madrid: lo peor se espera para este miércoles

Jerez de la FronteraLa borrasca Leonardo continúa afectando a diferentes puntos de España, entre ellas la provincia de Cádiz que está siendo azotada por intensas lluvias y fuertes vientos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta para hoy y especialmente para la jornada del miércoles con avisos amarillos, naranjas y rojos, que afectan especialmente a Cádiz.

El peligro extraordinario en Grazalema donde se esperan precipitaciones acumuladas en 12 horas:140 mm y se podrán alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas, por lo que piden extremar las precauciones.

Carteles de advertencia en las calles

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha instalado carteles de advertencia en zonas inundables de la ciudad y con riesgo de caídas de árboles dirigidas a conductores ante la alerta naranja por lluvia que se espera el miércoles, según lo anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta cartelería se ha colocado en pasos inferiores de la ciudad, que corren el riego de acumular agua e impedir la circulación, así como en calles como Porvera, donde las rachas de viento y la lluvia puede complicar el tráfico rodado por inundación o caída de ramas y árboles.

Cabe recordar que en la campiña de Jerez la alerta naranja por lluvia para el miércoles prevé precipitaciones acumulada en 12 horas de 100 litros, llegando a acumulados superiores a 150 litros en 24 horas.

Aún hay 11 carreteras secundarias cerradas al tráfico por lluvias en la provincia de Cádiz: CA-3102, en Jerez de la Frontera, CA-3104, en Guadalcacín, CA-3110, en La Ina, CA-3113, en El Portal, CA-4107, en Torrecera, CA-5101, en Gibalbín, CA-6101, en Bornos, CA-6105, en Los Barrancos, CA-6200, en Alcalá de los Gazules, CA-9101, en Olvera, y CA-9120, en Torre Alháquime.

Crecida del río Guadalete

La localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) continúa en alerta por la crecida que ha experimentado en los últimos días el río Guadalete, que llegó a subir su cauce por encima de los 6,20 metros y provocó el desalojo de cientos de vecinos de núcleos rurales.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha recomendado "prudencia" a la ciudadanía de Jerez y de toda la provincia, que permanece en alerta ante una nueva borrasca y a pesar de esta "tregua" que ha dado el temporal este fin de semana y que va a durar "poco tiempo". "No nos confiemos con esta tregua que tenemos hoy hasta mañana, no nos confiemos porque la situación de emergencia continúa y puede agravarse en los próximos días", ha advertido.

La delegada ha trasladado que las previsiones para el martes a partir de las diez de la noche "son complicadas" por lo que "no debemos bajar la guardia".