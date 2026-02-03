Detenido en Sevilla tras robar un coche y empotrarlo contra un comercio para llevarse unos jamones

Rocío Amaro 03 FEB 2026 - 12:13h.

El arrestado habría robado previamente un vehículo en El Garrobo y varios jamones de una furgoneta de reparto en Gerena

La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras (Sevilla) interceptaron al sospechoso tras una persecución y recuperaron los efectos sustraídos

SevillaLa Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Salteras (Sevilla), ha detenido a un varón como presunto autor de varios delitos cometidos en distintas localidades de la provincia de Sevilla, entre ellos el robo de un vehículo, la sustracción de jamones y el asalto a un comercio mediante el método del alunizaje, según ha informado el Instituto Armado.

Los hechos se produjeron en el marco de la denominada operación Alxaraf Jamón, iniciada tras tener conocimiento, a través del Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil y mediante llamadas al teléfono 062, del robo de un vehículo en la localidad sevillana de El Garrobo.

Horas más tarde, la Guardia Civil recibió un nuevo aviso alertando del robo en un establecimiento dedicado a la venta de jamones y productos cárnicos en el municipio de Olivares. Según la información facilitada, el autor habría utilizado el vehículo sustraído para fracturar el acceso al comercio, empotrándolo contra el local, y huir posteriormente en dirección a Sevilla.

Además, durante su huida, el ahora detenido habría robado varios jamones del interior de una furgoneta de reparto en la localidad de Gerena.

Dispositivo de búsqueda conjunto de Guardia Civil y Policía Local

Ante estos hechos, agentes del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, en coordinación con la Policía Local de Salteras, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió interceptar el vehículo implicado en el término municipal de Salteras.

Tras la inspección ocular del coche robado, los agentes localizaron en su interior diversos jamones, que ya han sido devueltos a su legítimo propietario, al igual que el vehículo sustraído, que fue entregado a su dueño.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición judicial. La operación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones, según ha informado la Guardia Civil.