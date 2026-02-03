Rescatadas cuatro personas, entre ellas dos menores, tras quedar atrapadas por la crecida de un río en Cádiz

Redacción Andalucía Agencia EFE 03 FEB 2026 - 11:10h.

Las intensas lluvias impidieron durante horas que pudieran salir de una zona rural cercana al circuito de motocross de Las Mesas en Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Bomberos, Guardia Civil y un equipo de rescate acuático intervinieron con una embarcación y maquinaria pesada para trasladarlos a un lugar seguro

CádizLos bomberos rescataron en la noche de este lunes a cuatro personas —dos adultos y dos menores— que habían quedado atrapadas durante varias horas en una zona rural de Las Mesas, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), tras la crecida de un río provocada por las intensas lluvias, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se produjo sobre las 20.20 horas, cuando las propias personas solicitaron ayuda al verse imposibilitadas para abandonar el lugar y regresar a sus viviendas.

El aumento del caudal les sorprendió cuando paseaban

Se encontraban caminando por la zona cuando el aumento del caudal les cortó el paso, en las inmediaciones del circuito de motocross de la CA-389 y de un picadero de caballos.

Hasta el lugar se desplazaron seis efectivos y cuatro vehículos del Consorcio, que emplearon una embarcación del equipo de rescate acuático del parque de bomberos de Cádiz, así como una retroexcavadora, para cruzar el río y trasladar a los afectados a una zona segura, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil.