Vecinos desalojados por la crecida del río en Jerez denuncian haber sido desvalijados: "Se lo han llevado todo"

03 FEB 2026 - 07:30h.

Una familia de la barriada de las Pachecas de Jerez de la Frontera, Cádiz, denuncia haber sido víctima de un robo aprovechando que la casa había quedado deshabitada tras ser desalojados por la riada

Continúan desalojados 150 vecinos en tres núcleos rurales de Cádiz tras la crecida del río Guadalete

CádizEn la gaditana Jerez rural, donde el agua del río Guadalete ha marcado el ritmo de los últimos días, la angustia no se ha quedado solo en la crecida del río. Para algunas familias, la evacuación forzosa no ha terminado cuando han cerrado la puerta de casa, sino cuando han vuelto a abrirla y se han encontrado el interior saqueado.

En la zona baja de Las Pachecas, una de las áreas desalojadas desde el pasado jueves 29 de enero por la crecida del río, Osvaldo y Rocío, de 73 y 67 años, están viviendo la peor de sus pesadillas. La Guardia Civil llamó a su puerta de madrugada, alrededor de las cinco de la mañana. El agua empezaba a entrar y no había margen de maniobra. "Son mayores, tienen poca movilidad, se asustaron y no pensaron en sacar nada de valor. Salieron con lo puesto", relata su hija Ruth, una de las hijas del matrimonio. Con ellos salieron también dos de los cinco hermanos, que vivían en la vivienda.

No hubo tiempo para recoger documentos, medicación, ropa ni objetos personales. Cerraron la puerta y se fueron. "Cogieron el teléfono y poco más", resume su hijo Ricardo. La familia entera se reubicó en casa de Ruth, mientras que la Guardia Civil impedía el acceso a la zona por motivos de seguridad. "Mi hermano intentó entrar dos veces, pero no le dejaron. Era peligroso", cuenta Ruth.

La vuelta para recoger pertenencias

El sábado, sin pensarlo demasiado, ante la necesidad urgente de recoger la medicación y algo de ropa básica, Ruth decidió entrar. Saltó la valla sin permiso. "Cuando abrí la puerta se me partió el alma. Vi que no estaba la tele y pensé: se acabó. Todo estaba revuelto, no era normal. No era solo agua". Con el susto todavía en el cuerpo, nos describe la escena de una saqueo sin piedad. Armarios abiertos, cajones forzados, cajas de zapatos vaciadas, cajas de medicamentos abiertas, el canapé de la cama partido, habitaciones enteras desordenadas hasta el punto de no poder abrir la puerta.

"Han abierto todo. Todo. Hasta las cajas donde no hay nada de valor", denuncia. Y no solo eso; en la cocina encontró una botella de ron abierta y vacía que los ladrones se habrían bebido tranquilamente para celebrar el botín. "Eso fue lo que más me dolió. No es solo robar, es la crueldad. Han estado tranquilos, revisándolo todo, como si la casa no fuera de nadie".

Casi 8.000 euros en efectivo

Según el relato de esta familia, los han dejado sin nada: “Se han llevado unos 6.000 euros en efectivo que estábamos ahorrando para la entrada de un piso, 600 euros de mi hucha, unos 1.000 euros de la hucha de mi madre, relojes, tres televisiones, dos ordenadores, ropa, joyas… Hasta la última caja la han abierto". Parte del botín, según explica, lo sacaron por una ventana que forzaron. "Han tirado la ventana y por ahí lo han sacado todo".

Llevaban tres años viviendo en la zona. Ahora no saben cuándo podrán volver. "La casa es inhabitable. Esto no se arregla en días, tardaremos meses", explica Ricardo. Así que mientras tanto, sobreviven con lo puesto. "Llevo unos zapatos que me ha dejado un hermano, los pantalones son los mismos con los que salí aquella mañana. Lo hemos perdido todo".

Un relato que no solo habla del valor económico de la perdida, sino también del golpe emocional. "Mis padres están destrozados. Para ellos no es solo dinero, es su vida entera, su casa, sus cosas, sus recuerdos", dice su hijo. "Es muy duro perderlo todo por una riada, pero más duro es saber que alguien ha entrado aprovechándose de eso".

La Guardia Civil no ha recibido aún denuncia

La familia acudió a la Guardia Civil para denunciar los hechos. Según la versión oficial, para los agentes existe constancia de que una familia comunicó que podría haber sido objeto de un robo, aunque inicialmente no se había formalizado denuncia, pese a haber sido invitados a hacerlo. Fuentes del instituto armado aseguran que hay un fuerte dispositivo policial desplegado en la zona para evitar este tipo de hechos.

Además, las mismas fuentes aseguran de que en caso de necesidad, una patrulla acompañaría a la familia a entrar en su vivienda para recoger ciertas pertenecías de urgencia, sin que fuera necesario el hecho de saltarse un control de seguridad.

Un temporal que no cesa

En el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, 150 vecinos continúan desalojados en núcleos rurales como La Greduela, Los Cejos del Inglés y Las Pachecas, donde el agua sigue anegando calles y viviendas. Treinta y ocho personas permanecen reubicadas en recursos como el albergue de Inturjoven, Cáritas El Portal y hoteles de la zona. Aunque el caudal del Guadalete había entrado en fase de descenso, este lunes ha vuelto a llover con fuerza, lo que ha impedido que muchos vecinos puedan regresar a sus casas.