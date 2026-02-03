Redacción Andalucía Europa Press 03 FEB 2026 - 11:25h.

El fuego se declaró de madrugada en la planta baja de una casa unifamiliar del municipio sevillano

Varias llamadas alertaron de deflagraciones y las causas del incendio están siendo investigadas

MálagaUn hombre ha fallecido y su madre ha resultado herida en el incendio declarado en una vivienda del municipio sevillano de Herrera durante la madrugada de este martes, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 a Europa Press.

El fuego se originó poco antes de las 6.00 horas en la planta baja de una vivienda unifamiliar situada en la calle Puente Genil. El 112 recibió varias llamadas de vecinos alertando de la presencia de llamas y de varias deflagraciones procedentes del inmueble.

Investigan las causas del incendio

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Sevilla, servicios sanitarios y agentes de la Policía Local. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un varón y atendieron a su madre, que resultó herida y tuvo que recibir asistencia médica.

En estos momentos, las causas del incendio están siendo investigadas, mientras los servicios de emergencia aseguraron la zona tras sofocar el fuego.