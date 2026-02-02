Las fuertes rachas de viento han provocado más de 350 avisos al 112 en toda Andalucía

La borrasca Leonardo dejará nevadas de hasta 900 metros: la Aemet vuelve a activar los avisos por lluvias y viento

Cinco personas han resultado heridas en la provincia de Sevilla por culpa de varios desprendimientos a causa de las fuertes rachas de viento. El día ha sido muy complicado en pueblos como Mairena de Aljafarafe. Informan en el vídeo Lídice Benito y Tatiana Domínguez.

El gran protagonista desde primera hora de la mañana ha sido el viento. Aún se investiga si se trata o no de un tornado, lo que ha quedado evidente ha sido las consecuencias devastadoras. Esto es solo un ejemplo de lo que se ha vivido: centenares de árboles arrancados de raíz, muchísimas ramas partidas e incluso placas solares que han salido volando. En total, solo en la provincia de Sevilla, se han registrado más de 200 heridos y cinco heridas.

Las fuertes rachas de viento han provocado más de 350 avisos al 112 en toda Andalucía. Sevilla es la provincia donde más incidencias se han registrado, con 150 llamadas, que han ocasionado varias asistencias sanitarias.

Las localidades más afectadas

La localidad que ha concentrado mayor número de incidencias ha sido Mairena del Aljarafe y también se han registrado peticiones en Espartinas, Camas, Valencina de la Concepción, Gelves, Almensilla, Aznalcázar y Bollullos de la Mitación.

En otras comarcas de la provincia hispalense también se han coordinado el mismo tipo de avisos por el viento en municipios como Carmona, Alcalá de Guadaíra, Los Palacios y Villafranca, Lora del Río, Los Molares y Dos Hermanas, entre otras.

Entre las más destacadas, el 112 ha recibido el aviso por dos casetillas de obra volcadas por efecto del viento en Mairena del Aljarafe, una en Camino Río Pudio con dos heridos, evacuados al hospital San Juan de Dios, y otra en Avenida de Andalucía con con la intervención de Bomberos y Policía, sin que resultasen heridos los cuatro trabajadores que había dentro.

Árboles desplomados en la autopista

Por otro lado, entre las 7,30 horas y las 8,30 horas, varios árboles se han desplomado a su paso por la autopista AP-4, entre los kilómetros 20 y 30, en el término de Los Palacios y Villafranca, junto con uno en el kilómetro 16 que ha obligado al corte total de la vía en Dos Hermanas a las 9,15 horas hasta que los Bomberos han procedido a su retirada. En Sevilla capital se ha caído un árbol en la SE-20 en el kilómetro 3 en sentido al aeropuerto que ha provocado el corte en ese punto.

En Utrera, Adif ha informado del corte de la vía férrea número dos por el derrumbe de otro árbol sobre la catenaria del Cercanías que comunica con Lora y que ha afectado a la tensión eléctrica. Medio centenar de pasajeros ilesos han sido evacuados en autobús.

Por su parte, en la provincia de Cádiz, paralelamente, la Junta mantiene desalojados los núcleos rurales de Jerez de la Frontera de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas por la crecida del río Guadalete.

Del centenar de vecinos afectados, un total de 38 han sido realojados, según ha informado la dirección de la emergencia tras la reunión del comité de operaciones en el Puesto de Mando Avanzado que ha evaluado y analizado la situación a primera hora de esta mañana. La Junta mantiene un seguimiento de los niveles de los afluentes y de la seguridad en los puntos poblacionales que se han visto más afectados.