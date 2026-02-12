Redacción Andalucía 12 FEB 2026 - 10:55h.

La víctima atravesaba una zona de los andenes de la estación de autobúses de Málaga destinada maniobras de los vehículos

Una joven de 17 años en estado crítico al ser atropellada por un autobús en Las Palmas de Gran Canaria

Compartir







MálagaUna mujer sufrió heridas de gravedad en la mañana de este jueves tras ser atropellada dentro de la estación de autobuses de Málaga, según informó Diario Sur. El accidente ocurrió a las 7.42 horas, cuando un autobús que cubre la línea Málaga–San Pedro Alcántara–Ronda realizaba una maniobra en la zona interior del recinto.

De acuerdo con el testimonio de un testigo citado por el periódico, el vehículo golpeó a la mujer, lo que provocó que cayera al suelo. Una vez en el pavimento, el autobús le pasó por encima de las piernas, causándole varias fracturas. La víctima fue atendida de inmediato y trasladada en una UVI móvil al Hospital Regional de Málaga.

El Grupo de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación que tomó declaración a los testigos que vieron los hechos al tiempo que revisaron las cámaras de seguridad de la estación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.