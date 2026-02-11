Agencia EFE 11 FEB 2026 - 20:07h.

El jubilado, de 71 años, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, dice que solo quería llamar la atención sobre su caso

Un pensionista juzgado por tratar de incendiar una oficina de la Seguridad Social en Madrid en 2023 ha admitido en el juicio que intentó prender estas instalaciones, pero ha explicado que fue una acción de "protesta" ante la denegación de un subsidio que había solicitado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este miércoles el juicio a L.A.C.R., un pensionista para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel por tratar de incendiar la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) situada en el número 102 de la calle de Serrano de Madrid el 16 de agosto de 2023, provocando lesiones a un policía.

El hombre, acusado de verter gasolina en el suelo e intentar prenderla con un mechero, sin lograrlo, ha comparecido por vía telemática desde su domicilio en un pequeño pueblo de Extremadura, aunque estaba citado de manera presencial y ha ralentizado el inicio del juicio al tener dificultades con la aplicación de videoconferencias.

Según han indicado fuentes jurídicas a EFE, este pensionista ha rechazado el acuerdo de conformodidad ofrecido por la acusación, pese a que reduciría considerablemente su condena -o incluso podría evitar su ingreso en prisión-.

"Mi intención no era herir a nadie"

Las mismas fuentes han señalado que, tal y como ha relatado el acusado ante el tribunal, la intención de este pensionista no era herir a nadie, sino actuar en forma de "protesta" o una "llamada de atención" ante la denegación del subsidio que había solicitado a la Seguridad Social y que, apenas unos días después del episodio, le fue finalmente concedido.

Además, el acusado ha declarado en la Sala que lo hizo porque llevaba muchos cientos de euros gastados en llamadas a cobro revertido para que le solucionasen su problema y "tuvo que actuar así dada la ineptitud de la administración".

Vertió 6 litros de gasolina en una oficina llena de gente

Según el escrito de la Fiscalía, L.A.C.R., que tenía 71 años cuando ocurrieron los hechos, entró sobre las dos menos veinte de la tarde la oficina de la Seguridad Social, que estaba llena de personas, portando en una mano una garrafa de seis litros de gasolina que había transportado desde Gijón, su ciudad natal, y en la otra un mechero.

El acusado vertió la gasolina en el suelo intentando prender fuego con el mechero pero no logró su propósito gracias a la intervención de un vigilante de seguridad, que lo impidió durante un forcejeo con él.

A continuación, llegó un policía nacional que se abalanzó sobre el acusado para evitar que iniciara el incendio y ambos cayeron al suelo, el agente sufrió intoxicación por inhalación de carburantes, que requirió de asistencia médica y de la que tardó en curar varios días.

Por esta causa, la Fiscalía solicita una pena de 6 años de prisión por incendio en grado de tentativa y un delito leve de lesiones, además de una multa de 540 euros e indemnizaciones de 100 euros al policía por las lesiones que sufrió y de 112 euros al Ministerio del Interior por los daños en su uniforme.