Rocío Amaro 24 FEB 2026 - 10:32h.

Los docentes acompañaron a la pequeña, alumna de Primaria, a un centro de salud tras detectar hematomas recurrentes y lesiones compatibles con agresiones

La Policía Nacional ha arrestado a la progenitora, de 30 años, tras meses de seguimiento por parte del centro educativo

MálagaLa intervención de los profesores de un centro de Educación Primaria en Málaga ha sido clave para sacar a una menor de una situación de violencia en su hogar. La Policía Nacional ha confirmado la detención de una mujer de 30 años como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, después de que el colegio donde estudia su hija diera la voz de alarma al detectar indicios claros de maltrato.

La operación policial se desencadenó el pasado 12 de febrero, cuando el equipo docente del centro decidió pasar a la acción. Tras observar que la niña presentaba lesiones recientes, los propios profesores la acompañaron personalmente a un centro de salud para que fuera examinada por facultativos, activando de inmediato el protocolo de protección de menores.

Un seguimiento estrecho en las aulas

La detención ha sido posible gracias a la vigilancia constante del profesorado. Según las investigaciones, el centro educativo llevaba tiempo realizando un seguimiento pormenorizado a la pequeña, que acudía a clase de forma reiterada con hematomas y otras heridas.

Ante la sospecha de que estas lesiones no fueran accidentales, los docentes documentaron la situación hasta que las últimas evidencias permitieron la intervención de las autoridades. Las pesquisas policiales han ratificado que las marcas que presentaba la menor eran compatibles con un escenario de maltrato continuado.

Protección de la menor y medidas judiciales

Tras confirmarse la situación, los agentes procedieron a la detención de la madre, quien fue puesta a disposición judicial el pasado 13 de febrero. Por su parte, la Fiscalía de Menores ya ha sido informada de los hechos para determinar las medidas de protección necesarias para la pequeña y decidir sobre su custodia.