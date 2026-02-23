Atienden a 29 inmigrantes, ocho de ellos menores, de dos pateras interceptadas en aguas de Carboneras

Cruz Roja prestó auxilio a cuatro heridos que, no obstante, no precisaron traslado hospitalario

Compartir







Un total de 29 personas de origen extranjero, entre ellas una mujer y ocho menores de edad, han sido atendidas por los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja tras detectar la llegada de al menos dos pateras a aguas de la playa de Los Muertos, en Carboneras, Almería.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado que fue sobre las 16:40 horas de este domingo cuando se recibieron varios avisos sobre la presencia de estas dos embarcaciones, por lo que se movilizaron medios de emergencias y policiales.

Así, la Guardia Civil asistió en el lugar de los hechos a un total de 29 personas que, posteriormente, fueron trasladadas al centro temporal de atención a extranjeros (CATE) del Puerto de Almería, donde Cruz Roja prestó auxilio a cuatro heridos que, no obstante, no precisaron traslado hospitalario.