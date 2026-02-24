Mario, uno de los heridos del accidente de Adamuz: "Revivo cada día el accidente, todos los días vuelvo al tren"

Santano ha lamentado que se estén introduciendo "elementos turbios" en el trabajo de Adif

Compartir







AdamuzEl secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha defendido este martes que Adif retiró el material sobrante del accidente de Adamuz (Córdoba) tras la autorización de la jueza y una vez que la Guardia Civil había terminado sus trabajos de extracción en la zona cero y se había llevado "todo lo que querían".

En una rueda de prensa en Barcelona, Santano ha reaccionado a las informaciones periodísticas que apuntan que la Guardia Civil señaló, en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.

Adif solo retiró el material tras la autorización de la jueza

Santano ha lamentado que se estén introduciendo "elementos turbios" en el trabajo de Adif cuando es "todo lo contrario".

En este sentido, ha explicado que Adif solo retiró el material tras la autorización de la jueza e incluso tuvo la "precaución" de guardar en un almacén el material que no era de la zona cero y que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron.