Mario, uno de los heridos del accidente de trenes en Adamuz, cuenta un mes después cómo es su vida: "Revivo cada día el accidente"

Un mes después del accidente de Adamuz: personas hospitalizadas, investigación atascada y estado de la alta velocidad

Compartir







Ha pasado un mes del accidente de trenes de Adamuz. Un accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. De todos ellos, un mes después, siete siguen hospitalizados. Informativos Telecinco ha podido hablar con alguno de ellos y también con la jefa de la UCI de Córdoba, que atendió aquella noche a muchos pasajeros.

Mario, hoy sin collarín, sigue con el esternón roto y el alma, pidiendo que no se olvide a las víctimas: "Revivo cada día el accidente, todos los días vuelvo al tren". A esa noche vuelven también cada día Carmen y todos los sanitarios en este hospital de Córdoba, a esos pasillos llenos donde la vida era lo único urgente: "Tú trabajas en lo que estás entrenado para trabajar, pero cada cara se te va quedando".

El recuerdo de los vecinos de Adamuz

Quién les iba a decir a los vecinos de Adamuz que se iban a convertir en héroes, muy a su pesar, por accidente ¿Se acuerdan de Gonzalo trasladando heridos? Él sí, se acuerda de todo: "La muchacha de que me pidió que salvara a su madre, que sacara a su madre debajo del tren y no podía hacerlo. Simplemente yo no podía levantar un tren".

Julio, a sus 16 añitos, convivirá para siempre con imágenes muy duras. Ese sentimiento de mucha gente de dolor, ese sufrimiento y en esta localidad se quedan con lo bueno. Ese pueblo generoso que supo atender y asistir a aquellas personas que lo necesitaban. Y que durante mucho tiempo aún verá pasar la normalidad de largo.