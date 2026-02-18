Logo de telecincotelecinco
Mario, uno de los heridos del accidente de Adamuz: "Revivo cada día el accidente, todos los días vuelvo al tren"

El duro testimonio de Mario, uno de los heridos en el accidente de Adamuz. Informativos Telecinco
Ha pasado un mes del accidente de trenes de Adamuz. Un accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. De todos ellos, un mes después, siete siguen hospitalizados. Informativos Telecinco ha podido hablar con alguno de ellos y también con la jefa de la UCI de Córdoba, que atendió aquella noche a muchos pasajeros.

Mario, hoy sin collarín, sigue con el esternón roto y el alma, pidiendo que no se olvide a las víctimas: "Revivo cada día el accidente, todos los días vuelvo al tren". A esa noche vuelven también cada día Carmen y todos los sanitarios en este hospital de Córdoba, a esos pasillos llenos donde la vida era lo único urgente: "Tú trabajas en lo que estás entrenado para trabajar, pero cada cara se te va quedando".

El recuerdo de los vecinos de Adamuz

Quién les iba a decir a los vecinos de Adamuz que se iban a convertir en héroes, muy a su pesar, por accidente ¿Se acuerdan de Gonzalo trasladando heridos? Él sí, se acuerda de todo: "La muchacha de que me pidió que salvara a su madre, que sacara a su madre debajo del tren y no podía hacerlo. Simplemente yo no podía levantar un tren".

Julio, a sus 16 añitos, convivirá para siempre con imágenes muy duras. Ese sentimiento de mucha gente de dolor, ese sufrimiento y en esta localidad se quedan con lo bueno. Ese pueblo generoso que supo atender y asistir a aquellas personas que lo necesitaban. Y que durante mucho tiempo aún verá pasar la normalidad de largo.

