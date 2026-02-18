En su intervención tras el Consejo de Gobierno excepcional en Adamuz, Moreno ha exigido que Andalucía tenga "exactamente el mismo trato que otras comunidades"

Mario, uno de los heridos del accidente de Adamuz: "Revivo cada día el accidente, todos los días vuelvo al tren"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles la creación de una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, con el fin de evaluar la seguridad del tráfico ferroviario. La Junta llamará a otras administraciones a participar en esta comisión.

En su intervención tras el Consejo de Gobierno excepcional en Adamuz, Moreno ha exigido que Andalucía tenga "exactamente el mismo trato que otras comunidades" porque, ha dicho, ha visto "mucha preocupación por el Cercanías de Cataluña" y quiere la misma preocupación por Andalucía, "donde hay un importante déficit" en infraestructuras ferroviarias.

Esta comisión "institucional" hará un balance cada año de cómo están las víctimas y analizará la situación de las infraestructuras ferroviarias. La mesa de trabajo estudiará cómo mantener la memoria de las víctimas, mantener la atención a las víctimas y sus familiares y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, qué inversiones se han hecho, qué inversiones se van a hacer y qué mejoras en los protocolos de seguridad porque --ha dicho-- es algo que han pedido de manera reiterada y continuada las víctimas: insistir en que esto "no vuelva a suceder".

Un Consejo de Gobierno excepcional en Adamuz

Dicha mesa, ha especificado Moreno, estará compuesta por distintas voces como colegios profesionales y técnicos que puedan aportar su criterio y que conformen una mesa "plural". Inicialmente, dispondrá de un plazo de dos años para realizar el seguimiento de todos los ámbitos referidos, aunque queda abierta la posibilidad de ampliarlos.

En relación al accidente y a la investigación, ésta se centra en las vías donde descarriló el tren Iryo destino Madrid, que en unos segundos colisionó con el Alvia que se dirigía a Huelva el pasado 18 de enero a las 19,45 horas. A la vez está pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes en presencia de la autoridad judicial --la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos--, que lleva la causa y que ahora tramita las denuncias (34) y la pieza separada de acción popular para resolver la admisión de la personación como acusaciones populares de siete entidades, partidos políticos y asociaciones.

A esto se suma el que se han abierto 148 diligencias previas, procedentes de los partes médicos recibidos en el Tribunal de Montoro. A todos ellos se les está realizando el ofrecimiento de acciones, mientras que, un mes después de la tragedia, en la finca aledaña a la zona del accidente continúan los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron la tarde del domingo 18 de enero, inmovilizados y precintados por la Guardia Civil, a disposición de la investigación abierta.

La cifra de hospitalizados sigue en siete

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados se mantiene en siete por quinto día consecutivo, continuando uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y los otros seis, incluido un menor, ingresados en planta. Ha sido trasladado uno de los adultos desde el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba al Hospital Quirón de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 118 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Así las cosas, en planta hay un total de cinco heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Vithas Málaga y uno en el Hospital Quirón de Huelva, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.