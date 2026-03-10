El caso comenzó después de que varios burros utilizados para el transporte turístico se desplomaran durante el verano de 2024

La formación animalista ha confirmado que la denuncia presentada en septiembre de 2024 ya ha llegado a los Juzgados

MijasPACMA ha denunciado ante la justicia las condiciones en las que se explotan los conocidos burro-taxis de Mijas. La formación animalista ha confirmado que la denuncia presentada en septiembre de 2024 ya ha llegado a los Juzgados de Instrucción de Fuengirola, tras una investigación desarrollada durante meses.

El caso comenzó después de que varios burros utilizados para el transporte turístico se desplomaran durante el verano de 2024. Ese episodio llevó al partido a presentar una denuncia por las condiciones de explotación de los animales, el estado de las instalaciones donde se alojaban y la supuesta falta de actuación del Ayuntamiento.

La investigación

La investigación fue asumida por el SEPRONA de Málaga, que durante cerca de un año realizó inspecciones tanto en las cuadras como en los propios animales. Según el comunicado de PACMA, los agentes revisaron cinco explotaciones vinculadas al servicio de burro-taxis. En una de ellas se detectaron infracciones administrativas y en otras cuatro se apreciaron posibles delitos, lo que ha derivado en denuncias presentadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y en la apertura de procedimientos penales.

La asesora jurídica del partido, Eva Ramos, sostiene que la situación se arrastra desde hace años y acusa al consistorio de no haber actuado pese a las advertencias. Según explica, desde 2015 la formación habría trasladado informes y reuniones a distintos responsables municipales alertando de posibles irregularidades en el mantenimiento y explotación de los animales.

Por su parte, la vicepresidenta del partido, Cristina García, ha señalado que la organización ya se ha personado en la causa para ejercer la acusación popular. Según PACMA, algunos de los burros inspeccionados presentaban problemas de salud graves, como lesiones, desgaste dental, atrofias musculares o laminitis, una enfermedad dolorosa que afecta a los cascos.

La formación animalista considera que estas patologías podrían estar relacionadas con la falta de cuidados adecuados, la alimentación deficiente o el espacio insuficiente para los animales. A su juicio, los responsables directos serían los propietarios de los burros, aunque también responsabiliza al Ayuntamiento de no haber actuado para evitar la situación.

El comunicado concluye con un reconocimiento al trabajo del SEPRONA y del veterinario colaborador Agustín González, que elaboró varios informes técnicos utilizados en la denuncia presentada por la formación animalista.