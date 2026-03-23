Mabel Cupet Sevilla, 23 MAR 2026 - 14:32h.

En un comunicado señalan que mantienen una relación estrecha con las familias, y que su colaboración siempre ha estado orientada “al bienestar, la felicidad y la tranquilidad de los alumnos

La madre de Sandra Peña entregó un informe psicológico que el colegio ignoró: "No abrió los protocolos, nos mintió"

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La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a toda la comunidad educativa, y especialmente al equipo docente, en medio de la atención mediática generada por la denuncia presentada por los padres de Sandra Peña.

La menor falleció hace unos meses en circunstancias trágicas, presuntamente como consecuencia de un acoso escolar por parte de sus compañeras, un hecho que ha conmocionado a toda España.

Un comunicado en nombre de todas las familias del colegio

En el comunicado, la AMPA subraya que habla “en nombre de todas las familias del colegio” y manifiesta su intención de respaldar al personal educativo en estos momentos difíciles. Señalan que mantienen una relación estrecha con el centro y con las familias, y que su colaboración siempre ha estado orientada “al bienestar, la felicidad y la tranquilidad de nuestros niños”, así como a transmitir los valores que el colegio considera fundamentales para la formación de sus estudiantes.

La asociación destacó también la disposición del profesorado para abordar cualquier situación de manera conjunta con las familias. Según el AMPA, los docentes del colegio son “personas que, dentro de sus circunstancias particulares, continúan ofreciendo su mejor actitud y dedicación a nuestros hijos”, poniendo énfasis en la profesionalidad y el compromiso del equipo educativo frente a cualquier desafío.

El centro refuerza la convivencia entre familias y docentes con actividades

Como ejemplo de la relación positiva entre familias y colegio, el comunicado hace referencia a la reciente celebración de la fiesta “Bailando los 50”, llevada a cabo el pasado 19 de marzo. La actividad, según el AMPA, sirvió para fortalecer los lazos entre los distintos miembros de la comunidad educativa y puso de relieve la convivencia y cooperación que caracteriza históricamente al centro. “Damos las gracias por todo lo compartido durante esta actividad, que refleja la relación bidireccional y cercana que siempre ha existido entre la escuela y las familias”, concluye el texto.

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La emisión de este comunicado llega en un momento delicado para el colegio, cuya reputación se encuentra bajo el escrutinio público debido a las investigaciones en curso sobre la denuncia de los padres de Sandra Peña. A pesar de ello, la AMPA insiste en su compromiso con el centro y con la comunidad educativa, asegurando que su principal objetivo es trabajar conjuntamente con el equipo docente para garantizar la educación, seguridad y bienestar de los estudiantes.