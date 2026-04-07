Claudia Barraso 07 ABR 2026 - 17:42h.

Un agente de la Policía Local de Marbella ha fallecido tras sufrir un infarto entrenando en el gimnasio de la Jefatura

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La Policía Local de Marbella ha comunicado la perdida de uno de sus agentes. Se llamaba Víctor Hernández García y falleció el pasado lunes a los 43 años tras sufrir un infarto mientras entraba en el gimnasio de la Jefatura. El agente estaba destinado en Almuñécar hasta que consiguió hace dos semanas que le trasladasen más cerca de su casa.

El agente accedió a la unidad de motoristas de la plantilla de Marbella. El hombre residía en Málaga y llevaba mucho tiempo tratando de conseguir este destino. El agente se encontraba preparándose para acceder a uno grupo de intervención cuando en pleno entrenamiento sufrió un infarto y entró en parada cardiorrespiratoria. Otros de sus compañeros que se encontraban con él comenzaron a intentar reanimarle y llamaron a los servicios de emergencia.

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Sin embargo, nadie pudo hacer nada por salvarle la vida. Los servicios de emergencia que acudieron hasta el lugar continuaron tratando de reanimarle, pero el agente no volvía en sí. Tras su fallecimiento, el cuerpo ha querido rendir un homenaje que han compartido a través de su perfil en la red social ‘X’. En círculo y con las luces de las motos encendidas, uno de los agentes pronunció un discurso en su honor.

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El homenaje de sus compañeros

“No se puede ser inmortal, pero sí eterno. Víctor Hernández García, policía local, la muerte no es el final”, decía en el vídeo. Todos sus compañeros se encontraban de pie, rectos y despidiéndose de su compañero con un saludo oficial de los agentes. “Desde la Policía Local de Marbella queremos expresar nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y allegados. Su pérdida, repentina e inesperada, deja un vacío inmenso entre nosotros”, añadían en el post.

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Además, han colocado una placa con su nombre y han tomado una fotografía de su moto con un ramo de flores blancas y azules con la bandera de España. Un símbolo de respeto y de despedida al agente que fallecía de un ataque al corazón fulminante y por el que, ni sus compañeros ni los sanitarios, consiguieron hacer nada para salvarle la vida.