El agente, que estaba fuera de servicio, trató de frustrar un robo en una vivienda cuando presuntamente fue atacado por los ladrones, un joven de 21 años y su hermanastro de 15

ValenciaCarlos, el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón golpeó la cabeza con una piedra cuando intentaba de frustrar un robo en una vivienda de Vinalesa, ha muerto este martes después de pasar 17 días en coma inducido, según han confirmado la Jefatura y el sindicato Jupol. "Nuestras más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestro compañero Carlos, fallecido hoy en Valencia donde permanecía hospitalizado como consecuencia de las heridas sufridas en acto de servicio", han señalado desde la Policía Nacional.

El agente no ha conseguido superar las graves lesiones producidas por la agresión y ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia en el Hospital Clínico Universitario de València, donde ingresó el pasado 8 de noviembre.

El oficial fue agredido estando fuera de servicio y la Policía Local lo halló gravemente herido.

Detenidos dos hermanastros

Tras los hechos, se puso en marcha una investigación de la Guardia Civil que culminó la semana pasada con la detención de un joven de 21 años y su hermanastro, un menor de 15 años. Ambos, con antecedentes por robo, fueron arrestados en Burjassot después de de una compleja investigación, ya que no había testigos de la agresión. Los investigadores pudieron dar con la identidad de los presuntos agresores después de que fueran identificados gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad, en la que se ve a ambos caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, presuntamente después de agredir al agente.

El joven de 21 años permanece en prisión provisional, mientras que el menor está en libertad.