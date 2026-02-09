Alberto Rosa 09 FEB 2026 - 20:37h.

Carmen venía de El Portal, una de las zonas rurales de Jerez afectadas por el temporal

Muere una policía nacional en un accidente de tráfico cuando regresaba de un servicio por las inundaciones en Jerez

Compartir







Triste noticia para el cuerpo de la Policía Nacional y la sociedad en general este lunes. Carmen, agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana, ha fallecido en un accidente de tráfico mientras regresaba de un servicio por las inundaciones en Jerez.

En concreto, la agente de 43 años ha perdido la vida cuando regresaba de El Portal, una de las zonas de Jerez afectadas por el temporal. La agente iba conduciendo un vehículo de regreso a la Comisaría de Jerez por la A-4 en el momento que sufrió el colapso.

Compañeros de la agente han mostrado su pésame y apoyo a la familia en estos momentos tan difíciles. Ha sido el caso de JUPOL Cádiz. “Desde Jupol trasladamos nuestro más profundo pésame a familiares y amigos por el fallecimiento de nuestra compañera Carmen, mientras velaba por la seguridad de todos”, han escrito en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Mueren dos operarios y otro está grave al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

A nivel nacional, JUPOL también ha trasladado sus “más sinceras condolencias” a la familia de Carmen, destinada en Jerez. “En estos momentos de profundo dolor, os acompañamos en el sentimiento. “Del mismo modo, queremos expresar nuestro pésame a los compañeros de la Comisaría de Jerez, a quienes enviamos un afectuoso abrazo”, han añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, también ha querido mostrar su “cariño y consuelo” a la familia y compañeros de la agente. “La peor de las noticias. Todo mi cariño y consuelo a la familia y compañeros de la agente de Policía fallecida hoy tras custodiar la zona inundada de El Portal. A todos los FFCCSS, mi admiración en estos tráficos momentos. DEP”, ha concluido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.

La Policía Nacional también ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.