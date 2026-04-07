Mabel Cupet Sevilla, 07 ABR 2026 - 10:34h.

El operativo, realizado de noche y a pie, logró evacuar al herido, que presentaba contusiones y no podía moverse

El anciano fue localizado por su hijo tras horas de búsqueda en un paraje abrupto cercano a su vivienda en Grazalema

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Agentes de la Guardia Civil han rescatado durante la pasada noche a un hombre de 93 años en las proximidades del arroyo de la Garganta del Boyar, entre la localidad de Benamahoma y el Puerto del Boyar, en Cádiz.

El aviso fue recibido por la Central Operativa Compleja de la Comandancia de Cádiz a través del Servicio de Emergencias 112, tras la llamada del hijo del desaparecido. Según indicó, su padre, de avanzada edad, había salido a las 13:00 horas del Cortijo de los Barrancos, en Grazalema, donde reside, sin regresar posteriormente a su domicilio.

Ante la preocupación, el hijo inició su búsqueda durante varias horas hasta localizarlo accidentado tras sufrir una caída en un talud, a unos 600 metros del cortijo. Una vez hallado, facilitó su ubicación exacta, lo que permitió la activación inmediata del dispositivo de rescate, en el que participaron efectivos del GREIM de Ubrique y una dotación de bomberos de Ubrique.

Rescate en condiciones difíciles

Los equipos de intervención tuvieron que acceder a pie hasta el lugar del accidente, atravesando un terreno abrupto y con abundante vegetación. Ya de noche y con escasa visibilidad, lograron llegar hasta la víctima, que se encontraba consciente, aunque presentaba múltiples contusiones, heridas leves y un notable estado de debilidad, sin capacidad para moverse por sí mismo debido tanto a la caída como al tiempo que permaneció inmovilizado.

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El rescate se llevó a cabo de forma coordinada entre los especialistas del GREIM y los cuatro bomberos desplazados, quienes evacuaron al herido en camilla y lo trasladaron a pie hasta su domicilio.

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Una vez a salvo, en torno a las 21:00 horas, el hombre fue atendido en el cortijo por una ambulancia del Servicio Andaluz de Salud, que procedió a su traslado para valoración médica al Hospital de Villamartín.

Llamamiento a la prevención

La Guardia Civil recuerda que, en situaciones como esta, la rapidez en dar aviso a los servicios de emergencia resulta fundamental. Asimismo, insiste en la importancia de alertar lo antes posible ante cualquier incidencia, ya que la demora puede agravar las condiciones del rescate, dificultar la intervención y aumentar el riesgo para la víctima. Un mensaje de prevención que, sin duda, puede salvar vidas.