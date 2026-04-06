Mabel Cupet Sevilla, 06 ABR 2026 - 11:06h.

Una carta anónima de un vecino con amenazas contra el animal ha sido el detonante

La dueña del animal a interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil para denunciar los hechos

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Los ladridos de un perro han desatado un conflicto vecinal en Almería que ha terminado escalando hasta la vía judicial. Lo que en principio podría haber sido una discusión más entre residentes por ruidos en una comunidad ha derivado en un episodio de amenazas de gravedad que ya investiga la Guardia Civil.

El origen de la disputa se sitúa en las quejas de un residente por los supuestos ladridos constantes del animal. Según ha trascendido, un vecino recién llegado al edificio remitió una carta anónima a la propietaria del perro en la que denunciaba que el can “no para de ladrar a todas horas”. En el escrito, adelantado por el diario de Almería, asegura además haber compartido su malestar con otros inquilinos y sostiene que la dueña del animal es conocedora de la situación sin haber adoptado medidas para atajarla. “Si quiere tener un perro, téngalo dentro de su casa y que no moleste a los demás”, añade en el mismo texto.

Quejas por los ladridos del perro

El remitente expone igualmente que trabaja desde casa, circunstancia que, según afirma, agrava el impacto del ruido en su día a día y le dificulta la concentración. Sin embargo, el tono de la carta va endureciéndose de forma progresiva hasta traspasar los límites de una queja formal. “Se me ha terminado la paciencia. O usted hace algo o lo haré yo”, advierte, antes de deslizar amenazas explícitas contra el animal e incluso sugerir métodos violentos para poner fin al problema. El escrito culmina con una frase especialmente contundente: “Muerto el perro, se acaba la rabia”.

La respuesta de la propietaria no se hizo esperar. A través de otra carta, en la que incluye una imagen del perro, comunica que el escrito anónimo ha sido denunciado formalmente ante la Guardia Civil. En su contestación, advierte de que cualquier nueva amenaza, intento de intimidación o daño que pudiera producirse contra el animal, su vivienda o su entorno familiar quedará vinculado directamente a este incidente.

Una carta anónima que eleva la tensión

La vecina lamenta, además, que el conflicto no se haya abordado por vías más habituales en este tipo de situaciones, como el diálogo directo entre las partes o el recurso a los cauces legales establecidos para resolver molestias vecinales. “Las molestias vecinales se solucionan hablando o por la vía legal, nunca amenazando ni insinuando hacer daño a un animal”, subraya, al tiempo que critica el anonimato y la gravedad del contenido recibido.

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Este caso vuelve a poner de relieve cómo los conflictos cotidianos en comunidades de vecinos pueden escalar con rapidez cuando falla la comunicación y se sustituyen los cauces ordinarios por la confrontación. Con la denuncia ya en manos de la Guardia Civil, será ahora la vía legal la que determine las posibles responsabilidades en un enfrentamiento que ha superado con creces el ámbito de la convivencia vecinal.