Mabel Cupet Sevilla, 28 ABR 2026 - 13:59h.

El vídeo, de apenas un minuto de duración, ya obra en poder de los investigadores, que analizan tanto la veracidad de las declaraciones como las amenazas vertidas

Los agentes mantienen activa la búsqueda del principal sospechoso, Antonio Santiago Muñoz

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La Guardia Civil de Almería investiga un vídeo difundido en la red social TikTok en el que el nieto del principal sospechoso del crimen de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río de Adra, en Almería, afirma ser el autor de los hechos.

El vídeo, de apenas un minuto de duración, ya obra en poder de los investigadores, que analizan tanto la veracidad de las declaraciones como las amenazas vertidas contra la familia de la víctima.

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El material audiovisual se suma a una investigación compleja que sigue abierta más de diez meses después del crimen y en la que la Guardia Civil mantiene una orden judicial de búsqueda y detención sobre el principal sospechoso, identificado como Antonio Santiago Muñoz, conocido como ‘Saúl el Viejo’.

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Precisamente, la pasada semana, la Guardia Civil difundió incluso una imagen del supuesto autor material del disparo y pidió la colaboración ciudadana para facilitar su localización.

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Un vídeo con una autoinculpación y amenazas

En el vídeo difundido en TikTok, que ya está siendo analizado por los agentes, el nieto del principal sospechoso aparece criticando la actuación de la Guardia Civil y de los órganos judiciales, y asegura de forma explícita haber disparado con una escopeta contra la víctima.

“Estáis haciendo un trabajo de mierda. Aquí está el autor, aquí está el que lo hizo”, afirma en la grabación, en la que además sostiene que fue él quien apretó el gatillo en la mañana en la que ocurrieron los hechos.

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Según su relato, el origen del suceso se habría producido tras una discusión vecinal por el volumen de la música. El joven sostiene que la víctima habría faltado al respeto a su abuelo, lo que, según su versión, desencadenó la agresión mortal.

Un video con amenazas

“Empezó a faltarle el respeto a mi abuelo”, afirma en el vídeo, donde también niega la versión de los familiares de la víctima sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. “Tú no viste nada, mentirosa”, llega a decir en referencia a la madre del fallecido.

Además de la autoinculpación, el contenido incluye amenazas directas contra familiares del joven asesinado, a quienes advierte de que podría acudir a Adra para “matar” a alguno de ellos. En la misma grabación, lanza también advertencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y les insta a cambiar el rumbo de la investigación.

“Haced el trabajo bien, haced el trabajo bien, que si no vais a buscar una desgracia”, se le escucha decir en el vídeo, que ahora está siendo analizado por los investigadores.

Un crimen ocurrido tras una discusión vecinal

Los hechos se remontan a la mañana del 2 de junio de 2025, cuando el 112 recibió varios avisos alertando de disparos y de una pelea con múltiples personas implicadas en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río.

Según la reconstrucción de los hechos, el enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música. Un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara, lo que derivó en una trifulca que terminó con un tiroteo en el que el joven de 22 años fue alcanzado por un disparo de escopeta. La víctima falleció poco después a consecuencia de las heridas.

El suceso provocó una fuerte tensión en la zona en los días posteriores, con episodios de violencia como el incendio de cuatro viviendas vinculadas a allegados del presunto autor. La Guardia Civil reforzó su presencia en el municipio para prevenir posibles represalias y pidió calma a la población para evitar nuevos episodios de violencia.

Un fugitivo considerado “armado y peligroso”

Según han confirmado fuentes de la Comandancia de Almería a la web de informativos Telecinco, la búsqueda del principal sospechoso, Antonio Santiago Muñoz, a quien se considera una persona “armada y peligrosa”, se mantiene activa. La Guardia Civil ha solicitado que, en caso de avistamiento, se extremen las precauciones y se dé aviso inmediato a las autoridades.

Para facilitar la colaboración ciudadana, se han habilitado los teléfonos 950 256 122 y 062, así como el correo electrónico cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org , con el objetivo de recabar cualquier información relevante sobre su paradero.

La investigación se centra en localizar al presunto autor material del crimen, quien habría huido junto a otros familiares y allegados tras los hechos.

Detenciones e investigación judicial abierta

El 17 de junio de 2025 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los miembros del conocido como ‘clan de los Saúles’, tras su entrega voluntaria y su presunta implicación en el homicidio.

La causa continúa abierta mientras los investigadores analizan el nuevo material audiovisual incorporado, que podría aportar nuevos elementos al procedimiento judicial en curso y en el que aún quedan flecos por esclarecer en torno a la autoría y las circunstancias exactas del crimen.