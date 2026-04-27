Víctimas de Adamuz ven "irresponsable" al presidente de CIAF porque "todos los accidentes son evitables"

Desde la asociación creen que la jueza finalmente va a rectificar, y va a ir más por la línea de pedir apoyo

El último informe de la Guardia Civil del accidente de Adamuz señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior porque el sistema de alerta no estaba preparado

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El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha mostrado su sorpresa y ha tachado de "irresponsables" las declaraciones del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, que este lunes ha señalado en el Senado que el accidente de Adamuz , en Córdoba del pasado 18 de enero, que costó la vida a 46 personas, fue un hecho "fortuito y con una carga enorme de mala suerte", ya que desde la asociación se sostiene que "todo accidente es evitable".

Ha calificado de "irresponsabilidad" sus palabras

En declaraciones a Europa Press, Samper, quien ha seguido la comparecencia de Barrón en la primera jornada de la comisión de investigación, impulsada por el PP, sobre los accidente de Adamuz y Gélida, porque "todos los accidentes son evitables, absolutamente todos".

"Comentar que sea fortuito y que le pregunten si era evitable y diga que, bueno, que una vez que se saben las causas pues sí, es evitable, pero claro que antes era distinto, a mí me parece, como mínimo una irresponsabilidad", ha abundado.

Asimismo, ha señalado que "afortunadamente no solo está la CIAF con su informe, que es manipulable y seguramente lo sea", sino que también tenemos la investigación de la Guardia Civil" y en ese caso "ya se está viendo las responsabilidades que hay por parte de algunas personas, de algunas empresas, y que va a llevar las palabras que ha dicho este señor del Senado a la nada, porque, vamos, que sea fortuito es tremendo".

"Algo parecido fue lo que dijo en comparecencia en el Senado el ministro de Transporte, Óscar Puente. Pero nosotros lo vamos a llamar un suceso evitable que eso es lo que realmente ha sido y no vamos a negar cualquier otra manifestación que haya a este respecto. Por eso es preocupante que el propio presidente de la CIAF diga que es fortuito", ha manifestado.

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Declaraciones del presidente de la CIAF

Por otro lado, Samper también ha puesto el foco sobre el informe que está elaborando la entidad, ya que es un tema que les preocupa "enormemente". Así, Samper, aludiendo a las palabras de Barrón, ha explicado que "unos investigadores, con unos conocimientos técnicos, elaboran un borrador, que es privado y no se va a conocer ese borrador", de hecho, ha asegurado que le han negado otros borradores de otros accidentes.

"Se niegan a facilitarme esa información porque luego, como él bien dice, ese borrador va a pasar por una criba, por un filtro, que es el pleno, que está compuesto por personas que no sabemos si son políticamente correctas, pero tienen la potestad de modificar ese informe si no les gusta", ha abundado.

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Al respecto, ha señalado que ese informe debe contener "todos los aspectos de la investigación y características técnicas de la rotura, por ejemplo", por lo que "no entiende" por qué "tiene que pasar por la CIAF", por eso temen que "no sea para corregirle el léxico, sino el fondo". "Eso es algo que nos preocupa".

Negativa a la asistencia

Asimismo, Samper ha asegurado que pidieron "expresamente" estar en esta sesión en el Senado, "como ha ocurrido antes con las víctimas de la DANA o de otros sucesos", pero la petición "ha sido negada". "Para esta nos lo han negado y para la próxima intentarán que estemos".

Al respecto, Samper ha explicado que han aludido a los protocolos y que se ha pedido "muy tarde". "Lo pedimos el jueves pasado, yo creo que hay tiempo más que suficiente para que todos los grupos políticos sean conocedores de esto y los portavoces y manifiesten que están de acuerdo con que comparezcamos como ha ocurrido en otras ocasiones. Me parece que no es excusa que lo hayamos pedido este mismo jueves", ha argumentado.

"Sin información a las vícimas"

Por otro lado, Samper ha negado, "como ha dicho el presidente durante su intervención", que la CIAF esté "informando en todo momento a la víctimas". "Yo soy el presidente y portavoz de la asociación de afectados y no tengo ni un solo informe de la CIA, ni uno solo", ha remarcado.

"Es verdad que nos llamaron en los primeros momentos, nos enseñaron un trozo de vía o algunos gráficos, pero de manera informal y por parte de las investigadoras cuando estaban haciendo entrevistas a las víctimas. Pero realmente un informe con la investigación que hay hasta ahora remitido a las víctimas no existe", ha remarcado.

Asimismo, Samper ha señalado que otro de los momentos "interesantes" de la declaración del presidente de la CIAF es cuando ha abordado el número de accidentes, ya que "hay una tendencia ascendente de accidentes e incidentes", aunque ha indicado que "eso no quiere decir que las redes ferroviarias sean más inseguras".

Samper también se ha referido a las palabras sobre la limitación de velocidad, ya que Barrón ha señalado que "hay mil avisos de maquinistas que han provocado limitaciones de velocidad y que se va incrementando exponencialmente también".

Asimismo, también ha criticado que siga que "se han pedido refuerzos", porque Samper ha asegurado que "no hay investigadores suficientes, hay dos personas, una de ellas con poquísima experiencia". "Y estas propias investigadoras están pidiendo más personas, medios humanos y económicos. Este señor no se refiere a eso en ningún momento. Y debería de haberlo dicho en el Senado".

Por otro lado, Samper ha incidido en que otra cosa de la que "no habla" es que a la CIAF "se le están negando datos de comunicaciones del 112 y del 061 por parte de la Junta de Andalucía. "Estos datos los ha pedido la CIAF expresamente, las investigadores, y se les ha negado. Y no ha hecho mención ninguna a este hecho. Es trascendental para saber por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sanitarios tardaron una hora y media casi en llegar a atender a las víctimas", ha enfatizado.

Unificación d acusaciones

Asimismo, preguntado por la decisión de la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, en Córdoba, que lleva la causa, de "unificar" las acusaciones particulares personadas, que suman 142 y las acusaciones populares, un total de seis, Samper ha afirmado que es un asunto que les ha llamado la atención y se ha mostrado contrario.

"Hay más de 400 víctimas que van a denunciar tanto por responsabilidad penal como por responsabilidad civil, por lo que a mí no puede defender igual, por ejemplo, el primer abogado que denunció, como dice la jueza, que no sé quién sería. Ese señor ni me conoce ni me representa ni le he pagado, por lo que cómo va a hacer ese señor eso con 400 personas. O sea, es que es incongruente, algo que no nos cabe en la cabeza cómo se puede hacer esto", ha abundado.

Por ello, desde la asociación creen que la jueza "finalmente va a rectificar", y "va a ir más por la línea de pedir apoyo, que creemos que ya lo está haciendo o lo ha hecho, si lo que pretende es que el proceso sea más rápido". "Lógicamente es un proceso lento, hay muchas connotaciones, muchas personas, pero esta no es la solución, no te puede defender un abogado que no conoce tu caso, que está fuera de aquí. No tiene sentido", ha finalizado.