Esa zona es conocida por ser un municipio muy turístico y estamos a un mes del verano

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Algunos sanitarios en Marbella bajan hasta la costa de sol en busca de trabajo, por semanas, pero se encuentran con la imposibilidad de alquiler de una vivienda por unos precios excesivos, por lo que se ven obligados a vivir en sus vehículos en el parking del hospital.

Debido a que en la provincia de Málaga, Marbella es una de las zonas más masificadas, a parte de avisarles con muy poco de margen de antelacion, es imposible que puedan conseguir una vivienda asequible y de forma económica.

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El aparcamiento del propio hospital se convierte en sus casas, dentro de los coches particulares o en caravanas, es dónde hacen vida estos sanitarios, los médicos que se encuentran en esta situación han hablado de precios de "hasta 1500 euros por el alquiler de una habitación en temporada alta", precios que no se pueden permitir.

No paran de acumularse caravanas y furgonetas, en el aparcamiento del Hospital Costa del Sol, lo que no para de llamar la atención, si no fuera porque esa zona es conocida por ser un municipio muy turístico y estamos a un mes del verano.

Todo esto, es una solución temporal elegida por los trabajadores de este hospital, que muchos de ellos se encuentran allí por contratos temporales, pero al no poder negarse a la oferta ni pagar el alquiler, tienen que aguantar las pesimas condiciones.