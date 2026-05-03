Iván Sevilla 03 MAY 2026 - 15:28h.

El suceso se produjo poco antes de las 9 horas en la pedanía de Pago del Humo de Chiclana, Cádiz

Una bombona explotó, por causas que se investigan, cuando el dueño del inmueble se encontraba dentro

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CádizUn hombre ha resultado herido con quemaduras al derrumbarse su casa cuando se encontraba en ella tras producirse una explosión de gas en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según han detallado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que movilizó al lugar dos camiones autobomba con cuatro efectivos, el suceso se registró poco antes de las 9 horas.

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La vivienda había colapsado por completo y buena parte de ella se había desplomado, como consecuencia del potente reventón de una bombona que tenía el propietario allí.

Inmueble ubicado en Pago del Humo

En concreto, el inmueble dañado gravemente estaba ubicado en la pedanía de Pago del Humo, en el Camino Santo Tomás, junto al de Hijuela del Huevo. Hasta el lugar acudieron agentes de Policía Local y Guardia Civil.

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Los bomberos estuvieron inspeccionando toda la construcción que se había caído y la que seguía aún en pie. Un amasijo de ladrillos junto a otros elementos estaban amontonados en el suelo.

Sanearon y balizaron la zona afectada para evitar riesgos adicionales, finalizando su intervención a las 10:45 horas, según han precisado las mismas fuentes del Cuerpo.

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En cuanto al único ocupante de la vivienda, el dueño, fue atendido por los servicios sanitarios desplazados y evacuado a un centro hospitalario también con lesiones por impacto de las estructuras derrumbadas.