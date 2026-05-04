Mabel Cupet Sevilla, 04 MAY 2026 - 11:35h.

Los afectados ofrecen una recompensa de 200 euros a quien pueda aportar datos relevantes o devolver el objeto

La historia, difundida en redes sociales, ha generado una ola de solidaridad y ya suma cerca de mil compartidos

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Un mensaje difundido en redes sociales ha logrado movilizar a decenas de personas en Sevilla después de que una familia italiana denunciara el robo de una mochila este pasado fin de semana mientras visitaba la ciudad. Lo que en un primer momento podría parecer un hurto más en una zona concurrida se ha convertido en una historia que ha conmovido a numerosos ciudadanos por la carga emocional del robo.

Y es que no se trata de un robo cualquiera. Entre los objetos sustraídos se encontraba un pequeño perrito de peluche que pertenecía al hijo fallecido de la familia, una pérdida que ha dejado a los padres completamente devastados. “Para nosotros no es un juguete, es un pedacito de nuestro hijo que ya no está”, explican en el mensaje difundido, reflejando el profundo significado que tiene para ellos ese objeto.

Más que un robo cualquiera

Según han relatado, al percatarse de la desaparición de la mochila, los afectados recurrieron rápidamente al personal del hotel en el que se alojaban. Uno de los trabajadores, al conocer la historia y el valor sentimental del peluche, decidió implicarse activamente y lanzó un llamamiento en redes sociales para intentar localizarlo, iniciando así una cadena de solidaridad que no ha dejado de crecer.

En el cartel que acompaña la publicación, la familia detalla con palabras cargadas de emoción lo que representa el peluche en sus vidas. Aunque a simple vista pueda parecer un objeto común, para ellos es un recuerdo único e irreemplazable. “Es un tesoro irremplazable”, subrayan, insistiendo en que no se trata de un simple juguete, sino de un vínculo directo con su hijo. “Perteneció a nuestro hijo fallecido y tiene un valor sentimental imposible de describir”, añaden.

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Llamamiento en las redes sociales

La repercusión no tardó en llegar. En cuestión de horas, la publicación alcanzó cerca de un millar de difusiones, multiplicando su visibilidad y despertando la empatía de numerosos usuarios, muchos de los cuales han compartido el mensaje con la esperanza de que llegue a alguien que pueda aportar información.

El robo tuvo lugar el pasado domingo en un establecimiento de la cadena Five Guys, situado en la Avenida de la Constitución, una de las zonas más transitadas del centro de Sevilla. La mochila desapareció sin que la familia pudiera percatarse en el momento.

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Además del peluche, en la mochila se encontraban otros objetos de valor, como los pasaportes, un equipo fotográfico y varias tarjetas de memoria que almacenaban recuerdos personales de gran importancia. A pesar de ello, los afectados insisten en que su prioridad absoluta es recuperar el peluche y, en la medida de lo posible, las memorias. “Lo más importante es recuperar el peluche y la memoria”, recalcan en el cartel difundido, apelando a cualquier persona que pueda tener información.

Ofrecen recompensa

Con el objetivo de facilitar su recuperación, la familia ha ofrecido una recompensa de 200 euros a quien pueda aportar datos relevantes o devolver el objeto. Asimismo, quieren dejar claro que no buscan responsabilidades: “No habrá preguntas, solo queremos recuperarlo”, aseguran, confiando en la buena voluntad de quien pueda tenerlo o saber dónde se encuentra.

Los afectados también han querido destacar su confianza en la ciudadanía sevillana, a la que describen como “gente buena y solidaria”. En su mensaje, piden colaboración para poder recuperar un objeto que, más allá de su apariencia, concentra un valor emocional imposible de cuantificar.

Mientras tanto, el caso sigue extendiéndose en redes sociales, donde cada vez más personas se suman a la difusión del mensaje. La familia mantiene la esperanza de que esta ola de solidaridad dé sus frutos y les permita recuperar ese pequeño peluche que, para ellos, representa mucho más que un recuerdo: es una forma de mantener viva la memoria de su hijo.