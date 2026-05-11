Raquel Noya Málaga, 11 MAY 2026 - 04:30h.

El próximo 13 de mayo, un experto en artes marciales les dará las herramientas para poder defenderse ante posibles agresiones

Hablamos con el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, que asegura que las cifras son preocupantes

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En lo que va de este año 2026, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha registrado una agresión cada 15 días a una enfermera o enfermero, una cifra que, para el presidente de la institución, José Miguel Carrasco, refleja la gravedad de una situación que afecta cada vez más al sistema sanitario malagueño y que, según señala, “es tan sólo la punta del iceberg”.

Por este motivo, y porque lejos de descender las cifras se han ido incrementando cada vez más, (“también debido a que cada vez se denuncian más casos”, aclara Carrasco), el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha decido organizar un curso de autodefensa para que las enfermeras y enfermeros aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan cómo actuar ante potenciales episodios de violencia.

Uno de los detonantes que ha llevado a la entidad a organizar un curso de defensa personal de estas características ha sido el caso de “una compañera que acudió a un domicilio y una vez allí se vio acorralada por la familia, le impedían salir”, apunta Carrasco: “La profesional llegó a temer por su vida cuando detectó diversas armas blancas en la estancia”, detalla.

Herramientas para velar por su integridad

Y no es un caso aislado. Málaga es, según el presidente de la entidad sanitaria, la tercera provincia a nivel nacional con más casos de violencia contra los sanitarios, por detrás de Madrid y Sevilla. Aclara que no se debe tanto a que la sociedad sea más violenta sino a que “hemos concienciado a los profesionales a que denuncien”, apunta Carrasco, es esencial para ponerle freno a una situación que empieza a ser preocupante.

Así que el próximo 13 de mayo, en la sede colegial, los y las profesionales interesados recibirán instrucciones básicas de autoprotección de la mano de uno de los mejores formadores en este ámbito: Salvador Rodríguez Sánchez, instructor en distintas técnicas como karate, kendo y autoprotección que además posee “amplia experiencia en el ámbito de la formación y la defensa personal”, según detalla el máximo mandatario de la institución.

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El propósito, según detalla el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga a Informativos Telecinco, es dotar a las profesionales de “un recurso adicional de prevención” que refuerce su seguridad física ante posibles situaciones de peligro: “Tenemos que darles herramientas para velar por su vida, hemos llegado hasta ese punto”, subraya.

Además, esta preparación no se limita al entorno sanitario, sino que busca que las enfermeras puedan afrontar con mayor capacidad de respuesta cualquier episodio violento, tanto en su trabajo como fuera de él, incluso en el ámbito personal.

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Aumento preocupante de las agresiones

Según los datos aportados por el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2025 Málaga fue la segunda provincia andaluza con mayor número de agresiones a profesionales del SAS. En total, se registraron 310 ataques: 244 verbales y 66 físicos, así que el curso, en palabras de Carrasco, es esencial “para evitar que estas cifras vayan a más”.

El curso dispone de 20 plazas y no tiene coste para las participantes, aunque se solicita una fianza de 20 euros que se reembolsa al finalizar. Las personas asistentes adquirirán “recursos útiles” tanto para prevenir e identificar situaciones de riesgo como para actuar en caso de que se produzcan, “reforzando así su seguridad física y su confianza”.

El programa incluirá técnicas de autoprotección pensadas específicamente para el entorno sanitario, así como pautas para gestionar momentos de tensión y recursos orientados a reforzar la seguridad, la confianza y la capacidad de respuesta ante posibles agresiones. Desde el Colegio destacan que se trata de una formación eminentemente práctica, enfocada a las situaciones reales del día a día asistencial.

Carrasco recuerda que las enfermeras trabajan en primera línea del cuidado y que cada vez se ven expuestas a más episodios de violencia. En este sentido, matiza que no se pretende sustituir la labor de los profesionales especializados en la contención de personas agresivas, sino proporcionar conocimientos básicos que permitan proteger la propia integridad. Ese es, insiste, el objetivo principal: “dotarlas de herramientas para su autoprotección”.

“Cada agresión es distinta”

Junto a esta iniciativa, el Colegio de Enfermería de Málaga dispone también de un servicio de atención psicológica especializada para profesionales que hayan sufrido situaciones violentas durante su labor. A ello se suma un teléfono operativo las 24 horas, que ofrece orientación inmediata sobre cómo actuar en estos casos, además de asesoramiento jurídico específico.

El presidente de la entidad anima a las enfermeras de la provincia a denunciar cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, y reclama un refuerzo de las medidas de seguridad en el ámbito sanitario. Entre sus propuestas, subraya la necesidad de analizar en detalle cada incidente para detectar fallos y corregirlos: “Cada agresión es distinta por tanto hay que estudiar las circunstancias de cada una y las opciones que se dan para reconducir cada situación de conflicto”. A su juicio, cuando se produce una agresión es porque el sistema no ha funcionado correctamente, por lo que resulta clave identificar las causas concretas en cada caso. Carrasco adelanta que, si la respuesta a esta actividad es positiva, no se descarta poner en marcha nuevas ediciones en el futuro.