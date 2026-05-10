Muchos aficionados no le han perdonado que la fotografía fuese del minuto 20

Lanzan objetos a la llegada de los autobuses de Madrid y Barça antes del Clásico en Barcelona

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Kylian Mbappé ha querido mostrar su apoyo a sus compañeros desde las redes sociales. El futbolista, que ha sido criticado por su supuesta falta de compromiso, subió una imagen de su televisión. Según informa 'Mundo Deportivo', muchos aficionados no le han perdonado que la fotografía fuese del minuto 20, cuando el equipo ya estaba perdiendo 2.0.

Mbappé no viajó con el equipo a Barcelona por unas molestias en la pierna izquierda. Tal y como indica el medio citado, es muy probable que este jueves -en el duelo del Real Madrid ante el Oviedo en el Bernabéu- podrían haber pitos y abucheos.

Aficionados han lanzado objetos contra los autobuses antes del clásico

Algunos aficionados han lanzado objetos contra los autobuses del FC Barcelona y Real Madrid a su llegada al Spotify Camp Nou, justo antes del Clásico. Según 'Mundo Deportivo', todo apunta a que los autores habrían sido presuntamente seguidores culés que, confundidos por la escasa visibilidad por las bengalas, atacaron a ambos vehículos.

No consta ningún incidente grave ni daños personales, aunque ambos vehículos han acabado con las lunas rotas antes de entrar al estadio azulgrana. Se trata de un momento bochornoso que ha empañado el recibimiento de los jugadores antes de la cita más importante, ya que una victoria azulgrana dejaría la Liga sentenciada para los culés.

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Miles de aficionados han llenado los alrededores del Camp Nou para dar la bienvenida a los jugadores. Pese al incidente, se han vivido momentos de alegría, euforia y celebración antes del partido. Este partido es la mejor oportunidad que tiene el Barcelona para conquistar el Clásico español y LaLiga, además de que tendrá la ventaja de que el juego se dispute en su casa, el Camp Nou.